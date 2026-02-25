बेली फैट की समस्या से हैं परेशान? डॉक्टर से जानें बेस्ट एक्सरसाइज

बढ़ता वजन ना केवल बीमारियों का घर होता है बल्कि आपकी पर्सनालिटी को भी खराब करता है. वेट लॉस जर्नी में शरीर का वजन तो कम हो जाता है लेकिन बेली फैट कम नहीं होता है. आज के समय में बेली फैट बहुत ही कॉमन समस्या है. ऑफिस घंटों बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी के अभाव, गलत खानपान, सही नींद न लेना और बढ़ता है तनाव की वजह से बेली फैट कम हो सकता है. बेली फैट कम करने के लिए डॉक्टर एरिक बर्ग ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया है कि कौन सी एक्सरसाइज बेली फैट को कम कर सकती है.

बेली फैट कम करने की एक्सरसाइज?

बेली फैट को कम करने के लिए क्रंचेज, प्लैंक, सिट अप्स और कार्डियो वर्कआउट करते हैं. बेली फैट को कम करने के लिए आप इफेक्टिव वर्कआउट कर सकते हैं. इससे बेली फैट कम हो सकता है. डॉक्टर एरिक बर्ग के अनुसार ये एक्सरसाइज है खाली पेट वॉक करना ज्यादा फायदेमंद होता है. खाली पेट वॉक करने से फैट बर्निंग तेजी से होता है.

खाली पेट वॉक करने के फायदे

रातभर सोने के बाद बॉडी फास्टिंग मोड में रहती है. इस दौरान शरीर कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली ऊर्जा कम हो जाते हैं. जब सुबह खाली पेट वॉक करते हैं तो शरीर को तुरंत एनर्जी की जरूरर होती है. इससे फैट लॉस काफी तेजी से होता है, इससे पेट के आसपास का फैट कम होता है.

क्या वॉक करना होगा असरदार

डॉक्टर एरिक के अनुसार फैट लॉस में डाइट की भागीदारी 80 प्रतिशत तक होती है, वहीं एक्सरसाइज की भूमिका 15 प्रतिशत होती है. अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए. आप डाइट में शुगर, ऑयल, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड कम कर देते हैं तो बेली फैट कम हो सकता है. इसके साथ सुबह वॉक करना भी फैट बर्निंग प्रॉसेस को तेज करता है.

कितनी देर करें वॉक

रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तक वॉक करना चाहिए. वॉक बहुत ज्यादा तेज या फिर बहुत ज्यादा धीमी स्पीड से नहीं करना चाहिए. नॉर्मल स्पीड में वॉक करना फायदेमंद होता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.