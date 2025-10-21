लूज स्किन, फाइन लाइन्स और झुर्रियों से परेशान हो गए हैं? इन फेशियल एक्सरसाइज से कम करें उम्र बढ़ने का असर

Best Facial Exercises to Tighten Skin: उम्र बढ़ने के साथ-साथ उसका असर भी नजर आने पड़ता है. खासकर उम्र का असर सबसे पहले चेहरे पर दिखाई देता है. लूज स्किन, फाइन लाइन्स और झुर्रियां हमारी खूबसूरती को कम कर सकती है. अगर आपको भी ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं, तो घबराएं नहीं, कुछ आसान और नेचुरल फेशियल एक्सरसाइज से आप चेहरे की स्किन को टाइट कर सकते हैं और अपनी उम्र को छुपा सकते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसे में ही असरदार फेशियल एक्सरसाइज बताएंगे.

फेस लिफ्टिंग एक्सरसाइज

फेस लिफ्टिंग एक्सरसाइज से चेहरे की मसल्स में खिंचाव आता है और स्किन टाइट होती है. इसे करना बेहद आसान है, इसे करने के लिए अपनी दोनों हथेलियों को कनपटियों पर रखें. अब हल्के प्रेशर के साथ ऊपर को ओर खींचें. इसके बाद मुंह से 'ओ' बनाएं और 10 सेकंड रोकें. इसे आप 5 बार दोहराएं. ये एक्सरसाइज गालों और जबड़े की स्किन को टाइट करने में आपकी मदद मिलेगी.

फिश फेस एक्सरसाइज

फिश फेस एक्सरसाइज गालों की चर्बी घटाकर उन्हें टोन करने में आपकी मदद करता है. इसे करने के लिए अपने गालों को अंदर खींचकर मछली जैसा चेहरा बनाएं. अब मुस्कुराने की कोशिश करें. इसे पोज को 5 से 10 सेकंड के लिए रखें. इसे 10 बार दोहराएं. फिश फेस एक्सरसाइज करने से झुर्रियों और फाइन लाइन्स कम हो सकते हैं.

आंखों की स्किन के लिए एक्सरसाइज

उम्र बढ़ने का असर आंखों के आस-पास की स्किन पर भी पता चलता है. आंखों के पास की स्किन पतली होती है, इससे यहां कि स्किन पर जल्दी झुर्रियां पड़ती है. इसे करने के लिए अपनी दोनों आंखों को कसकर बंद करें, इसे 5 सेकंड तक रोकें और फिर खोलें. इसे 10 बार दोहराएं. इसके अलावा अपनी भौंहों को ऊपर उठाकर 10 सेकंड तक रोकें. ऐसा करने से आंखों के आस-पास की मसल्स मजबूत होती है.

रोजाना करें एक्सरसाइज

आपको बता दें, इन एक्सरसाइज को रोजाना 10 से 15 मिनट करने की सलाह दी जाती है. इसके अलावा भरपूर पानी पिएं, हेल्दी खाना खाएं और पूरी नींद लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.