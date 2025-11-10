Advertisement
इस आटे की रोटी खाने से कंट्रोल हो सकता है कोलेस्ट्रॉल, नोट कर लें हार्ट को हेल्दी रखने का बेस्ट तरीका

Cholesterol Control Flour: कोलेस्टॉल की समस्या एक आम समस्या बन गई है. लेकिन डाइट में कुछ खास बदलाव करने से इसे कंट्रोल किया जा सकता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि किस आटे की रोटी खाना कॉलेस्टॉल को बैलेंस करने में आपकी मदद कर सकता है...

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 10, 2025, 11:28 PM IST
Best Flours to Control Cholesterol: आज के समय में बढ़ते कोलेस्टॉल की समस्या एक आम समस्या बन गई है. गलत खान-पान, कम एकरसाइज और स्ट्रेस के कारण शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, जिससे हार्ट की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो आपको अपने खान-पान में कुछ बदलाव करने की जरूरत है. खासकर अपनी रोटी के आटे में बदलाव करने से आपको काफी फायदा मिल सकता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे 4 आटे के बारे में बताएंगे, जिसकी रोटी खाने से हार्ट हमेशा फिट रहेगा और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है. 

 

जौ का आटा
कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में जौ का आटा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. इसमें बीटा-ग्लूकन फाइबर पाया जाता है, जो बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है. ऐसे में जौ की रोटी खाने से डाइजेशन बेहतर होता है और ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहता है. यह आटा पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे वेट कंट्रोल में रहता है. आप इसे गेहूं के आटे में मिलाकर रोज की रोटी बना सकते हैं.

ओट्स का आटा
ओट्स का आटा हार्ट के लिए फायदेमंद होता है. ओट्स में फाइबर मौजूद होता है, जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में जरूरी भूमिका निभाता है. इसके अलावा यह बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है. ओट्स की रोटी हल्की और पौष्टिक होती है, जिससे डाइजेशन आसान रहता है. इसे डाइट में शामिल करने से हार्ट हेल्थ बेहतर होता है. 

 

रागी का आटा
कैल्शियम और फाइबर से भरपूर रागी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. रागी साउथ इंडिया के पारंरिक अनाज में से के है, जो अब पूरे देश में फेसम हो रहा है. इसमें कैल्शियम, आयरन और फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है. ऐसे में रागी की रोटी कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर दोनों को कंट्रोल में रखती है. इसके साथ-सात यह हार्ट को मजबूत बनाती है और मोटापा बढ़ने से रोकती है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

