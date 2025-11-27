Best foods For Kidney: किडनी को फिटफाट रखती हैं यह 5 चीजें, सर्दियों में जरूर करें सेवन, इम्युनिटी भी होगी बूस्ट

Best foods For Kidney: शरीर का हर एक अंग का अपना महत्व है. आप हेल्दी तभी रहेंगे, जब आपका शरीर पूरी तरह फिट रहेगा. किडनी हमारी बॉडी का वो पार्ट है, जिसकी ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है. सर्दियों में इसे हेल्दी रखने में कुछ फूड आपकी मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में...
Best foods For Kidney: इस वक्त ठंड का मौसम है. दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में ठंड दस्तक दे चुकी है. इस मौसम में सेहत का खास ख्याल रखना पड़ता है. ठंड के मौसम में लोग पानी कम पीते हैं, जिससे शरीर का तापमान बदलता है और खान–पान भी बिगड़ जाता है. इसका पूरा असर किडनी पर पड़ता है, जो हमारे शरीर को बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण अंग है. किडनी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने, पानी और मिनरल्स का संतुलन बनाए रखने, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और विटामिन D जैसी जरूरी चीजों को एक्टिव करने का काम करती है, लेकिन जब इस पर सर्दियों में ज्यादा दवाब पड़ता है तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती.
जब किडनी ठीक से काम नहीं करती तो आप कई बीमारियों का शिकार बनते हैं. बॉडी में थकान फील होती है. पैरों और चेहरे पर सूजन दिखती है. बार-बार पेशाब आना (खासकर रात में), पेशाब में झाग या खून आने लगता है. इम्युनिटी कमजोर हो जाती है. लिहाजा आपको मौसमी बीमारियां आपको दबोच लेती हैं. ऐसे में एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि सर्दियों में किडनी को स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है. नीचे 5 चीजें बताई गई हैं, जो किडनी को हेल्दी रखने का काम करती हैं.
हर्ब्स और मसाले सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं होते, बल्कि ये किडनी की सेहत के लिए भी बेहद जरूरी हैं. इनमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सिडेंट्स, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं. सर्दियों में लोग नमक और मसालों से भरा खाना ज्यादा पसंद करते हैं, जो किडनी के लिए ठीक नहीं है. ऐसे में नमक और प्रोसेस्ड फूड्स को कम करके रोजमेरी, ओरिगैनो, चिली पेपर, दालचीनी, तुलसी, हल्दी और धनिया जैसे नेचुरल मसालों का इस्तेमाल करें. इनके सेवन से स्वाद के साथ बढ़िया सेहत भी मिलेगी.
लहसुन और अदरक सर्दियों की सबसे कारगर दवा माने जाते हैं. लहसुन में एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सिडेंट गुण होते हैं, जो किडनी पर स्ट्रेस कम करते हैं और शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करते हैं. अदरक पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है और सूजन कम करता है. आप इन्हें सब्जियों, दाल, सूप या चाय में आसानी से शामिल कर सकते हैं. यह दोनों नेचुरल इम्युनिटी बूस्टर माने जाते हैं.
विटामिन C किडनी को डिटॉक्स करने और इम्युनिटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है. संतरा और नींबू विटामिन C से भरपूर होते हैं, जो शरीर में जमा टॉक्सिन्स को कम करने में मदद करते हैं. सुबह एक संतरा और खाने में थोड़ा सा नींबू शामिल करने से किडनी को काफी फायदा मिलता है.
मूली में विटामिन C, फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यह किडनी को साफ रखने में मदद करती है और हार्ट हेल्थ को भी बेहतर बनाती है. आप मूली को सलाद, पराठे, सब्जी या आचार किसी भी रूप में खा सकते हैं.
अनार में एंटीऑक्सिडेंट और एंटी–इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं. ये किडनी की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और उनके कामकाज को बेहतर बनाते हैं. सलाह दी जाती है कि सर्दियों में रोज एक कटोरी अनार खाना चाहिए, क्योंकि यह किडनी के लिए बेहद फायदेमंद है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.