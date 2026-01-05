दादी-नानी के इस नुस्खे के आगे फेल है महंगे-महंगे बॉडी लोशन! ड्राई स्किन के लिए अपनाएं ये देसी उपाय, सॉफ्ट और ग्लोइंग रहेगी स्किन

Advertisement
Mustard Oil for Skin in Winter: सर्दियों में स्किन की ड्राइनेस की समस्या आम हो जाती है. ऐसे में इससे छुटकारा पाना बेहद जरूरी हो जाता है. इस खबर में हम आपको ड्राई स्किन से छुटकारा पाने के घरेलू नुस्खें बताएंगे... 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 05, 2026, 08:45 AM IST
Benefits of Mustard Oil for Skin: सर्दियां अपने साथ ड्राइनेस लेकर आती है. इस मौसम में हमारी स्किन नमी खोने लगती है और स्किन ड्राई हो जाती है. ठंडी हवाएं और गर्मी पानी का ज्यादा इस्तेमाल स्किन को इतना ज्यादा रूखा और बेजान बना देता है कि लाख कोशिशों के बाद भी ड्राइनेस दूर नहीं हो पाती. ऐसे में कई लोग महंगे बॉडी लोशन और ब्रांडेड क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको बता दें, इससे भी कोई खास फायदा नहीं हो पाता. ऐसे में दादी-नानी का एक खास नुस्खा ही हमारी मदद करता है, जो है सरसों का तेल. आयुर्वेद में भी स्किन के लिए सरसों के तेल को बेहद फायदेमंद बताया गया है. इस खबर में हम आपको स्किन के लिए सर्दियों में सरसों के तेल के फायदे बताएंगे..

 

नेचुरल मॉइस्चराइजर
सर्दियों में बाजार वाले लोशन स्किन की ऊपरी सतह तक ही काम करते हैं, इसका नतीजा ये होता है कि थोड़ी देर बाद ही स्किन फिर से ड्राई होने लगती है. वहीं विटामिन E और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर सरसों का तेल स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है. ये गाढ़ा तेल स्किन पोर्स में गहराई तक जाकर नमी को लॉक कर देता है. अगर आप भी रात को सोने से पहले या नहाने के 15 मिनट पहले इससे मालिश करते हैं, तो आपकी स्किन पूरे दिन सॉफ्ट और कोमल बनी रहती है. 

इंफेक्शन और खुजली से छुटकारा
ड्राईनेस दूर करने के साथ-साथ सर्दियों में इसके इस्तेमाल से खुजली, सफेद चकत्ते और फटी एड़ियों की समस्या आम हो जाती है. पोषक तत्वों से भरपूर सरसों के तेल में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण होते हैं. इसके इस्तेमाल से स्किन पर एक कवच बन जाता है, जो बैक्टीरिया से बचाने के साथ-साथ रैशेज और खुजली को भी खत्म करता है. वहीं सालों पुरानी फटी एड़ियों पर गुनगुना तेल लगाना रामबाण की तरह काम करता है. 

 

क्या है इस्तेमाल का सही तरीका?
बेस्ट है कि तेल को हल्का गुनगुना करके ही इस्तेमाल करें. वहीं चेहरे के लिए 2 से 3 बूंद तेल ही काफी होता है. आप रात को सोने से पहले पैर के तलवों और नाभि में सरसों तेल लगा सकते हैं, इससे आपकी पूरी बॉडी की स्किन हाइड्रेटेड रहती है. वहीं अगर आपकी स्किन ऑयली या मुहांसों वाली हैं, तो चेहरे पर इसके डायरेक्ट इस्तेमाल से परहेज करें. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

