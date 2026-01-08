Advertisement
सर्दियों में करें डार्क सर्कल्स की छुट्टी! इन घरेलू नुस्खों से रातों-रात हो सकता है छुटकारा

Dark Circles Home Remedies: सर्दियों में डार्क सर्कल्स की समस्या भी आम हो जाती है. ऐसे में इस मौसम में सेहत पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है. इस खबर में हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे, जिसकी मदद से आप डार्क सर्कल्स से छुटकारा पा लेंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 08, 2026, 12:26 PM IST
How to Get Rid of Dark Circles: सर्दियां अपने साथ ड्राई स्किन की समस्या लेकर आती है. इस मौसम में स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, जिससे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और थकान बहुत ज्यादा दिखने लगते हैं. ऐसे में कई लोग बाजार के महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो स्किन के लिए नुकसानदायक हो जाते हैं. ऐसी स्थिति में घरेलू उपायों का इस्तेमाल करना सेफ, किफायती और असरदार हो सकता है. इस खबर में हम आपको ऐसे ही घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे, जो आपके डार्क सर्कल्स को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं.

 

खीरे
खीरे के इस्तेमाल से डार्क सर्कल्स से छुटकारा पाया जा सकता है. खीरें ठंडा करके आंखों पर लगाने से स्किन को ठंडक मिलती है और सूजन कम होती है. साथ ही खीरे में ऐसे नेचुरल तत्व पाए जाते हैं, जो स्किन को शांत करते हैं और डार्क सर्कल्स कम करते हैं. ऐसे में रोज सुबह या शाम 10 से 15 मिनट के लिए आंखों पर खीरे का इस्तेमाल करें. 

टी बैग
आंखों पर टी बैग्स के इस्तेमाल से भी डार्क सर्कल्स कम किया जा सकता है. इस्तेमाल किए हुए टी बैग्स को ठंडा करके आंखों पर रखने से फायदा हो सकता है. दरअसल चाय में कैफीन और एंटीऑक्सिडेंट पाए जाते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर डार्क सर्कल्स को हल्का करने में मदद करते हैं. 

 

बादाम का तेल 
बादाम का तेल विटामिन ई से भरपूर होता है, डार्क सर्कल्स पर इसके इस्तेमाल से स्किन को पोषण मिलता है और धीरे-धीरे डार्क सर्कल्स कम होने लगते हैं. वहीं रात में सोने से पहले कुछ बूंदें बादाम के तेल की आंखों के नीचे हल्की मालिश से करें और सुबह उठकर धो लें. 

 

गुलाब जल
आंखों के आसपास गुलाब जल के इस्तेमाल से स्किन को ठंडक और शांति मिलती है. ऐसे में एक कॉटन पैड को गुलाब जल में भिगोकर 10 से 15 मिनट के लिए आंखों पर रखें. इससे स्किन प्रेश रहती है और डार्क सर्कल्स से छुटकारा मिलता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

