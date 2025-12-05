घर और ऑफिस, दोनों के लिए बेस्ट हैं ये 3 प्लांट; कम देखभाल और पैसों में ही बदल देंगे कमरे का माहौल

Low Maintenance Plants: बहुत से लोगों को घर या ऑफिस में पौधे लगाना पसंद होता है. लेकिन इन्हें मेंटेन करना सबके बस की बात नहीं होती. ऐसे में अगर आप घर या ऑफिस में हरियाली लाना चाहते हैं. लेकिन आपके पास समय और बजट नहीं है, तो कुछ खास तरह के पौधों को लगा सकते हैं, जो कम देखभाल में भी खूब फलते-फूलते हैं. ये पौधे न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि हवा को भी शुद्ध करते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसे ही पौधों के बारे में बताएंगे.

मनी प्लांट

हर किसी को मनी प्लांट पसंद होता है और लगभग हर घर में मनी प्लांट कभी न कभी लगाया भी गया होगा. इस पौधे को लगाने के लिए बहुत कम पानी और धूप की जरूरत होती है. इसे पौधे को आप पानी या मिट्टी दोनों में ही लगा सकते हैं. ऐसा मानते हैं कि मनी प्लांट घर में पॉजिटिविटी लाता है. वहीं इसकी पत्तियां कमरे में नेचुरल सजावट का काम करती हैं.

स्नेक प्लांट

ये भी घर में रखने के लिए बेस्ट है. इसे 'ऑक्सीजन प्लांट' भी कहा जाता है, क्योंकि यह रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है. यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है. इसके साथ-साथ इन पौधों को ज्यादा पानी की नहीं होती है. हफ्तों तक भी अगर आप इन्हें पानी नहीं देते हैं, तो भी ये सूखते नहीं है. ये पौधे बेडरूम, ड्राइंग रूम या ऑफिस डेस्क, कहीं भी आसानी से लगाया जा सकता है और कम रोशनी में भी तेजी से बढ़ता है.

एलोवेरा

एलोवेरा एक ऐसा पौधा है, जो दवाई और सजावट दोनों के लिए फायदेमंद होता है. लेकिन इसकी देखभाल करना बेहद आसान होता है. इसके लिए आपको बस थोड़ी धूप और कम पानी की जरूरत होती है. इसका जेल स्किन, बाल और छोटे-मोटे घावों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. ये पौधा हवा में मौजूद खतरनाक कणों को भी कम करता है और घर को नेचुरल तरीके से ठंडा रखने में मदद करता है.

