Advertisement
trendingNow13029470
Hindi Newsलाइफस्टाइल

घर और ऑफिस, दोनों के लिए बेस्ट हैं ये 3 प्लांट; कम देखभाल और पैसों में ही बदल देंगे कमरे का माहौल

Low Maintenance Plants: घर या ऑफिस में प्लांट रखना पसंद है, लेकिन देखभाल करने का समय नहीं. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे प्लांट्स के बारे में बताएंगे, जो आप कम देखभाल और कम खर्च के घर या ऑफिस में लगा सकते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 05, 2025, 12:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर और ऑफिस, दोनों के लिए बेस्ट हैं ये 3 प्लांट; कम देखभाल और पैसों में ही बदल देंगे कमरे का माहौल

Low Maintenance Plants: बहुत से लोगों को घर या ऑफिस में पौधे लगाना पसंद होता है. लेकिन इन्हें मेंटेन करना सबके बस की बात नहीं होती. ऐसे में अगर आप घर या ऑफिस में हरियाली लाना चाहते हैं. लेकिन आपके पास समय और बजट नहीं है, तो कुछ खास तरह के पौधों को लगा सकते हैं, जो कम देखभाल में भी खूब फलते-फूलते हैं. ये पौधे न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि हवा को भी शुद्ध करते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसे ही पौधों के बारे में बताएंगे. 

 

मनी प्लांट
हर किसी को मनी प्लांट पसंद होता है और लगभग हर घर में मनी प्लांट कभी न कभी लगाया भी गया होगा. इस पौधे को लगाने के लिए बहुत कम पानी और धूप की जरूरत होती है. इसे पौधे को आप पानी या मिट्टी दोनों में ही लगा सकते हैं. ऐसा मानते हैं कि मनी प्लांट घर में पॉजिटिविटी लाता है. वहीं इसकी पत्तियां कमरे में नेचुरल सजावट का काम करती हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

स्नेक प्लांट
ये भी घर में रखने के लिए बेस्ट है. इसे 'ऑक्सीजन प्लांट' भी कहा जाता है, क्योंकि यह रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है. यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है. इसके साथ-साथ इन पौधों को ज्यादा पानी की नहीं होती है. हफ्तों तक भी अगर आप इन्हें पानी नहीं देते हैं, तो भी ये सूखते नहीं है. ये पौधे बेडरूम, ड्राइंग रूम या ऑफिस डेस्क, कहीं भी आसानी से लगाया जा सकता है और कम रोशनी में भी तेजी से बढ़ता है. 

 

एलोवेरा
एलोवेरा एक ऐसा पौधा है, जो दवाई और सजावट दोनों के लिए फायदेमंद होता है. लेकिन इसकी देखभाल करना बेहद आसान होता है. इसके लिए आपको बस थोड़ी धूप और कम पानी की जरूरत होती है. इसका जेल स्किन, बाल और छोटे-मोटे घावों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. ये पौधा हवा में मौजूद खतरनाक कणों को भी कम करता है और घर को नेचुरल तरीके से ठंडा रखने में मदद करता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

low maintenance plantslow cost indoor plants

Trending news

माउंट लिटेरा जी स्कूल नरोली में 'लिटेरा चैंपियंस लीग 2025' का शानदार आगाज
Litera
माउंट लिटेरा जी स्कूल नरोली में 'लिटेरा चैंपियंस लीग 2025' का शानदार आगाज
कैसे इंटरनेशनल जूनियर से ग्लोबल लीडर बने मोदी? 24 साल में पुतिन बने भरोसेमंद सहयोगी
india russia news in hindi
कैसे इंटरनेशनल जूनियर से ग्लोबल लीडर बने मोदी? 24 साल में पुतिन बने भरोसेमंद सहयोगी
जापान दौरे में CM मान ने भरी पंजाब की झोली, मिला 500 करोड़ रूपये के निवेश का वादा
Punjab news in hindi
जापान दौरे में CM मान ने भरी पंजाब की झोली, मिला 500 करोड़ रूपये के निवेश का वादा
चीन के लिए 'No Limit' और भारत के लिए 'Balanced Anchor', रूस को ये परिभाषा बदलनी होगी
Putin India Visit 2025
चीन के लिए 'No Limit' और भारत के लिए 'Balanced Anchor', रूस को ये परिभाषा बदलनी होगी
जंग छिड़ी तो भारतीय नौसेना के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा पाकिस्तान?
Indian Navy
जंग छिड़ी तो भारतीय नौसेना के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा पाकिस्तान?
30 घंटे का ब्लॉकबस्टर शो शुरू! मोदी और पुतिन में हुई 100 अरब डॉलर वाली मुलाकात
india russia news in hindi
30 घंटे का ब्लॉकबस्टर शो शुरू! मोदी और पुतिन में हुई 100 अरब डॉलर वाली मुलाकात
मदीना से हैदराबाद जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट, क्यों विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग?
Hyderabad
मदीना से हैदराबाद जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट, क्यों विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग?
पहाड़ों की बर्फ ने मैदान में मचाया भूचाल, बढ़ती ठंड से कांपा उत्तर भारत
Weather
पहाड़ों की बर्फ ने मैदान में मचाया भूचाल, बढ़ती ठंड से कांपा उत्तर भारत
...जब पहली बार अटल जी के साथ पुतिन से मिले थे नरेंद्र मोदी, 25 साल पहले का वो किस्सा
india russia news in hindi
...जब पहली बार अटल जी के साथ पुतिन से मिले थे नरेंद्र मोदी, 25 साल पहले का वो किस्सा
चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'
india china news in hindi
चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'