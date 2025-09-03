मॉर्निंग रूटीन बनेगा आपकी कामयाबी की चाबी! सुबह की ये आदतें भर देंगी आपके दिन में एनर्जी और पॉजिटिविटी
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मॉर्निंग रूटीन अब सिर्फ एक लाइफस्टाइल ट्रेंड ही नहीं बल्कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी बेहद ही जरूरी बन गया है. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप अपनी मॉर्निंग रूटीन को माइंडफुल और पॉजिटिव बना सकते हैं.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 03, 2025, 08:30 AM IST
तेज रफ्तार जिंदगी में अक्सर लोग सुबह उठते ही अपने फोन में सोशल मीडिया स्क्रोल करने लग जाते हैं. हालांकि सोशल मीडिया से लेकर कई हेल्थ ब्लॉग्स तक, हर जगह बहुत से लोग मॉर्निंग रूटीन को माइंडफुल और पॉजिटिव बनाने की चर्चा तो जरूर करते हैं पर इस पर काम नहीं करते हैं. सुबह उठते ही स्क्रीन देखने से दिमाग, मूड और आंखों पर भी काफी गहरा पड़ता है. सुबह का पहला घंटा गोल्डन ऑवर माना जाता है और अगर इस समय को शांत और पॉजिटिव तरीके से बताया जाए तो पूरे दिन स्ट्रेस और गुस्सा लोगों में कम देखने को मिलता है.

सुबह जल्दी उठे
हर सुबह जल्दी उठने से लोगों को मी टाइम काफी ज्यादा मिलता है. मि टाइम का मतलब होता है वो समय जो जब आप बस खुद के बारे में सोचें. सुबह उठने के बाद सूरज की हल्की किरणों के बीच मॉर्निंग वॉक करने से आपका दिन पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेगा.

फोन से दूरी है जरूरी
अक्सर सुबह उठते ही बहुत से लोग सोशल मीडिया स्क्रोल करना शुरू कर देते हैं. ये आदत दिमाग को तनाव की ओर बेहद जल्दी लेकर जाती है. कोशिश करें कि उठने के 1 घंटे बाद ही फोन देखें. सुबह का समय आप प्रकृति के खूबसूरत और शांत माहौल को महसूस करने के लिए बचा कर रखें.

ब्रीदिंग एक्सरसाइ और मेडिटेशन
रोज सुबह मेडिटेशन करने से नेगेटिविटी कम होती है और आपका दिमाग पॉजिटिविटी की ओर बढ़ता है. आप हर रोज सुबह 10 से 15 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं. सुबह की ताजी हवा में आंखें बंद करके अपने सांसों को महसूस करना भी माइंडफूलनेस का एक बेहद ही अहम हिस्सा माना जाता है.

नाश्ता
सुबह का नाश्ता आपके दिन की शुरुआत का पहला निवाला होता है. कोशिश करें कि नाश्ते में प्रोटीन. फल और हेल्दी ग्रेंस शामिल हो ताकि इससे आपको पोषण भी मिले और आपका मूड भी पूरे दिन काफी अच्छा बना रहे.

गोल सेट करें
हर रोज अपने दिन की शुरुआत छोटे-छोटे गोल सेट करके करें. हर सुबह कुछ मिनट निकाल कर दिन भर के कामों की एक लिस्ट बनाएं ताकि आपको ये ध्यान रहे कि आपको आज पूरे दिन में किन कामों को पूरा करना है. ऐसा करने से आप कोई जरूरी काम भूलेंगे भी नहीं और आपको ये आदतें अनुशासित और संतुलित बनाएंगे.

मी टाइम
सुबह का समय एक तरह से दिन की बुनियाद माना जाता है. माइंडफुल और पॉजिटिव मॉर्निंग रूटीन से न केवल लोग मानसिक शांति पा सकते हैं बल्कि ये शरीर को हेल्दी रखने में भी काफी मददगार साबित होता है. हर सुबह अपने लिए मी टाइम निकालने की कोशिश जरूर करें इससे आपको अपनी जिंदगी में एक बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

