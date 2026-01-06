15g प्रोटीन और 6g फाइबर, पोषण से भरपूर है ये ब्रेकफास्ट; दिनभर की थकान को कह देंगे अलविदा!

Quick Healthy Breakfast: आज के समय में हम इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में जी रहे हैं, कि हम अक्सर नाश्ते को इग्नोर कर देते हैं या जल्दबाजी में कुछ भी खा लेते हैं. लेकिन शायद ही आपको ये बात पता होगी कि सुबह का नाश्ता पूरे दिन का सबसे जरूरी मिल होता है और पूरे दिन की कार्यक्षमता पर असर डालता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे 3 नाश्ते की डिश के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको लगभग 15 ग्राम प्रोटीन और 6 ग्राम फाइबर मिल सकता है. इसके सेवन से आप न सिर्फ एनर्जेटिक महसूस करते हैं, बल्कि वजन घटाने में भी यह मददगार है.

चिया पुडिंग

फाइबर से भरपूर चिया सीड्स ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट माना जाता है. ऐसे में इन्हें रात भर दूध में भिगो कर रख दिया जाए, तो यह एक क्रीमी और गाढ़ा टेक्सचर बन जाता है. चिया पुडिंग बनाने के लिए एक जार में दूध, चिया सीड्स और थोड़ा पीनट बटर मिला लें. फिर स्टाव के लिए इसमें कोको पाउडर या शहद डालें. ब्रेकफास्ट में इसे खाने से आपको प्रोटीन मिलता है. वहीं ओमेगा-3 फैटी एसिड होने के कारण यह आपके हार्ट और ब्रेन की हेल्थ के लिए भी लाजवाज होता है. इसे आप रात में ही तैयार कर सकते हैं.

ओवरनाइट ओट्स

अगर सुबह आपके पास नाश्ता बनाने का समय नहीं रहता, तो ओवरनाइट ओट्स ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन है. इसे बनाने के लिए रोल्ड ओट्स को दही या दूध के साथ मिलाएं. इसमें कटे हुए सेब, पीनट बटर या अपनी पसंद के फल जैसे आम या आड़ू डालें. इसे रात में ही बना कर फ्रिज में छोड़ दें. सुबह इसे डाइट में शामिल कर लें. ओट्स धीरे-धीरे पचते हैं, जिससे आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती.

हाई-प्रोटीन स्मूदी और बैक्ड ओट्स

ऐसे लोग जो चलते-फिरते नाश्ता करना पसंद करते हैं, उनके लिए प्रोटीन शेक या बेक्ड ओट्स भी शानदार ऑप्शन है. इसे बनाने के लिए सोया मिल्क, ग्रीक योगर्ट, केला और स्ट्रॉबेरी को ब्लेंड करके एक स्मूदी तैयार करें. अगर आपको इसे बेक करने के खाना पसंद है, तो इसमें अंडा और पीनट बटर मिलाकर बेक कर लें. ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आता है. साथ ही टेस्ट के साथ-साथ यह काफी पौष्टिक भी होता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.