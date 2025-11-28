सर्दियों में इस तेल से करें फेस पर मसाज, ब्लड सर्कुलेशन तेज होने के साथ-साथ मुलायल और ग्लोइंग होगी स्किन

Face Massage Oil in Winter: सर्दियों की शुरुआत हो गई है. इस मौसम में स्किन की देखभाल करना बेहद हो जाता है, क्योंकि ठंडी हवाएं स्किन की नमी छीनकर उसे ड्राई और बेजान बना देती हैं. इसलिए रात के समय चेहरे की मसाज करना फायदेमंद हो सकता है. सही तेल से मालिश करने पर ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, जिससे चेहरे पर गुलाबी निखार आता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कौन सा तेल आपकी स्किन के लिए सबसे अच्छा है और रात में मसाज करना क्यों जरूरी है?

रात में मसाज क्यों है जरूरी?

ठंड में स्किन की नमी कम हो जाती है और चेहरे पर खिंचाव आ जाता है. ऐसे में सोने से पहले चेहरे की तेल से मालिश करने से स्किन को अंदर तक पोषण मिलता है. मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है, जिससे स्किन सेल्स एक्टिव होकर चेहरे पर नैचुरल ग्लो लाती हैं. रात का समय स्किन की रिकवरी के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, इसलिए इस दौरान मसाज करने से स्किन मुलायम और हेल्दी बनी रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन सा तेल बेहतर है?

सर्दियों में चेहरे की मसाज के लिए नेचुरल तेल सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं.

बादाम तेल- बादाम तेल विटामिन E और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो झुर्रियां को कम करने, दाग-धब्बे घटाने और स्किन को चमकदार बनाने में मदद करता है.

नारियल तेल- ये तेल गहराई से मॉइस्चराइज करता है और ड्राईनेस से छुटकारा दिलाता है. इससे स्किन मुलायम और पोषित रहती है.

ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल- ये दोनों तेल भी विंटर स्किन केयर के लिए बेस्ट होते हैं. यह स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से स्किन को हेल्दी ग्लो देता है.

गुलाब तेल और अरंडी का तेल- ड्राई और डल स्किन के लिए खास है. अगर सर्दियों में आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है या रंगत फीकी पड़ जाती है, तो ये तेल आपके लिए बेहद हैं.

मसाज करने के बेस्ट तरीका?

अपनी स्किन टाइप के हिसाब से आप कोई भी तेल ले लें. अब उसे हाथों में रगड़कर हल्का गर्म करें. इसके बाद फिर सर्कुलर मोशन में चेहरे पर मालिश करें. ध्यान रखें की आप ज्यादा दबाव नहीं डाल रहे हैं. हल्के होथों से 5 से 7 मिनट मसाज करना काफी है. ऐसा करने से तेल स्किन की हराई तर पहुंच जाता है, जिससे स्किन को पोषण मिलती है. तेल को रात भर लगा रहने दें और सुबह गुनगुने पानी से चेहरा धो लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.