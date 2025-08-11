स्किन और बालों को तहस-नहस कर सकता है तकिए का कवर! सोते वक्त करें इन फैब्रिक्स के पिलोकेस को यूज

Best Pillow Cover Fabric: कई लोग सोने के लिए तरह-तरह के तकिए का इस्तेमाल करते हैं. बहुत से लोगों को लगता है कि केवल पिलो ही आपके शरीर से जुड़ी दिक्कतों के लिए जिम्मेदार है, पर ऐसा नहीं है पिलो के साथ ही पिलो कवर भी आपके लिए बेहद जरूरी हो सकता है. आजकल महिलाओं को कई तरह की स्किन और स्कैल्प से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. आज हम आपको बताएंगे कौन से फैब्रिक्स के पिलो कवर पर सोने से आपको क्या फायदे हो सकते हैं और किन फैब्रिक्स के पिलो कवर पर आपको नहीं सोना चाहिए.



कॉटन फैब्रिक

अक्सर लोग अपने घरों में कॉटन की बेडशीट और पिलो कवर का इस्तेमाल करते हैं. उन्हें लगता है ये फैब्रिक सबसे ज्यादा सेफ और आरामदायक है. ये बात कुछ हद तक सही भी है क्योंकि गर्मियों के मौसम में सोने के लिए सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक ही बेस्ट होता है, पर जरूरी नहीं है कि कॉटन की बेडशीट के साथ कॉटन के पिलो कवर भी उतने ही अच्छे साबित हो.



समस्याएं

सूती पिलो कवर पर सोने से चेहरे की स्किन में रेडनेस, रैशेज और स्किन एलर्जी की समस्या हो सकती है. कॉटन फैब्रिक के पिलो कवर पर सोने से फ्रिजी हेयर,स्पिट एंड और डैंड्रफ की समस्या हो सकती है. इस फैब्रिक के पिलो कवर पर सोने से बालों और कवर के बीच फ्रिक्शन पैदा होता है जिससे बाल डैमेज हो सकते हैं.



बेस्ट फैब्रिक

पिलो के लिए साटन और सिल्क के पिलो कवर बेस्ट माने जाते हैं. सिल्क के कपड़े से बने पिलोकेस बेहद सॉफ्ट होते हैं जिस वजह से ये बालों को डैमेज होने से बचाते हैं. सिल्क के पिलो कवर वाले तकिए पर सोने से स्किन इरिटेशन की समस्या से भी छुटकारा मिल सकता है. सिल्क के पिलो कवर थोड़े महंगे मिल सकते हैं क्योंकि ये कोकून से बनता है.



कम बजट

अगर आपका बजट कम है तो आप साटन के फैब्रिक के पिलोकेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. साटन भी काफी सॉफ्ट फैब्रिक होता है जो स्किन और बालों को डैमेज होने से बचाने में मददगार साबित हो सकता है. साटन फैब्रिक के पिलोकेस पर सोने से पिंपल की समस्या से भी छुटकारा मिल सकता है. सिल्क या साटन के पिलोकेस को हफ्ते में 2 बार जरूर चेंज करें.



Disclaimer

