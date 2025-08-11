स्किन और बालों को तहस-नहस कर सकता है तकिए का कवर! सोते वक्त करें इन फैब्रिक्स के पिलोकेस को यूज
Advertisement
trendingNow12875762
Hindi Newsलाइफस्टाइल

स्किन और बालों को तहस-नहस कर सकता है तकिए का कवर! सोते वक्त करें इन फैब्रिक्स के पिलोकेस को यूज

Pillowcase fabric: हर महिला अपनी स्किन और बालों का बेहद ख्याल रखती है, पर कई बार छोटी-छोटी गलतियों से स्किन और बाल डैमेज हो जाते हैं. उनमें से ही एक गलती है गलत फैब्रिक के पिलो कवर चूज करने की. कई बार गलत फैब्रिक के पिलो कवर का इस्तेमाल करने से कई तरह के नुकसान हो सकते हैं जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Aug 11, 2025, 11:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्किन और बालों को तहस-नहस कर सकता है तकिए का कवर! सोते वक्त करें इन फैब्रिक्स के पिलोकेस को यूज

Best Pillow Cover Fabric: कई लोग सोने के लिए तरह-तरह के तकिए का इस्तेमाल करते हैं. बहुत से लोगों को लगता है कि केवल पिलो ही आपके शरीर से जुड़ी दिक्कतों के लिए जिम्मेदार है, पर ऐसा नहीं है पिलो के साथ ही पिलो कवर भी आपके लिए बेहद जरूरी हो सकता है. आजकल महिलाओं को कई तरह की स्किन और स्कैल्प से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. आज हम आपको बताएंगे कौन से फैब्रिक्स के पिलो कवर पर सोने से आपको क्या फायदे हो सकते हैं और किन फैब्रिक्स के पिलो कवर पर आपको नहीं सोना चाहिए.
 

कॉटन फैब्रिक
अक्सर लोग अपने घरों में कॉटन की बेडशीट और पिलो कवर का इस्तेमाल करते हैं. उन्हें लगता है ये फैब्रिक सबसे ज्यादा सेफ और आरामदायक है. ये बात कुछ हद तक सही भी है क्योंकि गर्मियों के मौसम में सोने के लिए सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक ही बेस्ट होता है, पर जरूरी नहीं है कि कॉटन की बेडशीट के साथ कॉटन के पिलो कवर भी उतने ही अच्छे साबित हो.
 

समस्याएं
सूती पिलो कवर पर सोने से चेहरे की स्किन में रेडनेस, रैशेज और स्किन एलर्जी की समस्या हो सकती है. कॉटन फैब्रिक के पिलो कवर पर सोने से फ्रिजी हेयर,स्पिट एंड और डैंड्रफ की समस्या हो सकती है. इस फैब्रिक के पिलो कवर पर सोने से बालों और कवर के बीच फ्रिक्शन पैदा होता है जिससे बाल डैमेज हो सकते हैं.
 

बेस्ट फैब्रिक
पिलो के लिए साटन और सिल्क के पिलो कवर बेस्ट माने जाते हैं. सिल्क के कपड़े से बने पिलोकेस बेहद सॉफ्ट होते हैं जिस वजह से ये बालों को डैमेज होने से बचाते हैं. सिल्क के पिलो कवर वाले तकिए पर सोने से स्किन इरिटेशन की समस्या से भी छुटकारा मिल सकता है. सिल्क के पिलो कवर थोड़े महंगे मिल सकते हैं क्योंकि ये कोकून से बनता है.
 

कम बजट
अगर आपका बजट कम है तो आप साटन के फैब्रिक के पिलोकेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. साटन भी काफी सॉफ्ट फैब्रिक होता है जो स्किन और बालों को डैमेज होने से बचाने में मददगार साबित हो सकता है. साटन फैब्रिक के पिलोकेस पर सोने से पिंपल की समस्या से भी छुटकारा मिल सकता है. सिल्क या साटन के पिलोकेस को हफ्ते में 2 बार जरूर चेंज करें.
 

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
शाम्भवी पूनम

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

silk pillowcasebest pillow cover fabricsatin pillow cover

Trending news

विपक्ष ने 300 सांसदों के साथ कौन सा बनाया मेगा प्लान, देश में मचेगा हाहाकार
India Block
विपक्ष ने 300 सांसदों के साथ कौन सा बनाया मेगा प्लान, देश में मचेगा हाहाकार
इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma
इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Shashi Tharoor
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
operation sindoor
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
Live: PM मोदी ने सांसदों के लिए बने फ्लैटों का किया उद्घाटन, निर्माण करने वाले मजदूरों से की बात
#Breaking news
Live: PM मोदी ने सांसदों के लिए बने फ्लैटों का किया उद्घाटन, निर्माण करने वाले मजदूरों से की बात
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
operation sindoor
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
AIR INDIA
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
Weather
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
Indian Navy
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
बांग्लादेशी डकैतों की मेघालय में दुकानदार के अपहरण की कोशिश; BSF ने कर दिया 'इलाज'
India Bangladesh news
बांग्लादेशी डकैतों की मेघालय में दुकानदार के अपहरण की कोशिश; BSF ने कर दिया 'इलाज'
;