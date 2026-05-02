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मई तपती गर्मी में मिलेगा दिसंबर की सर्दी जैसा एहसास, बस घूम आएं ये खूबसूरत जगह

मई की चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए आप इन ठंडी जगह पर घूम सकते हैं. इन जगह पर घूम सकते हैं. यहां आपको दिसंबर जैसी ठंड का एहसास है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 02, 2026, 07:10 PM IST
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मई तपती गर्मी में मिलेगा दिसंबर की सर्दी जैसा एहसास, बस घूम आएं ये खूबसूरत जगह

मई की तपती गर्मी से परेशान हैं तो आप परिवार के साथ इन ठंडी जगह पर घूमने जा सकते हैं. मई की गर्मी से राहत पाने के लिए आप बर्फीले पहाड़, ठंडी वादियों में छुट्टियां मनाने जा सकते हैं. आइए जानते हैं उन खूबसूरत जगह के बारे में जहां आप गर्मी से राहत पा सकते हैं. 

कुफरी 

हिमालय में बसा कुफरी बेहद खूबसूरत है. यहां पर ताजी हवा, हर तरह हरियाली आपका मन मोह लेगी. दिल्ली की गर्मियों से राहत पाने के लिए आप कुफरी जा सकते हैं. इस हिल स्टेशन में आपको शानदार नजारे, रोमांचक ट्रेकिंग का मजा ले सकते हैं. यह जगह शिमला के बेहद पास है तो आप आसानी से इस जगह पर जा सकते हैं. 

नैनीताल 

दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी राहत पाने के लिए आप नैनीताल जा सकते हैं. नैनीताल जाकर आप दिल्ली की गर्मी से राहत पा सकते हैं. नैनीताल हरे-भरे पहाड़ों से घिरा हुआ है. यहां पर आप नैनी झील देख सकते हैं. नैनीताल में आप बोटिंग कर सकते हैं. इसके अलावा आप यहां पर आराम से वॉक करके खाने-पीने का आनंद ले सकता है. 

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मनाली 

दिल्ली की गर्मी से राहत पाने के लिए आप मनाली जा सकते हैं. हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसा यह शहर घूमने के लिए एकदम में परफेक्ट है. दिल्ली के आसपास रहने वाले लोग मनाली घूमने जा सकते हैं. यहां आप गिरते झरने का भी आनंद ले सकते हैं.

मसूरी 

मसूरी को पहाड़ियों की रानी भी कहते हैं. यहां पर ठंडे और सुहावने मौसम के साथ दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए मसूरी जा सकते हैं.यहां पर मॉल रोड और केम्प्टी फॉल्स और गन हिल जैसी शांत जगह पर घूम सकते हैं. गर्मियों के लिए अगर बेहतरीन जगह की तलाश में है तो आप मसूरी जा सकते हैं. 

लद्दाख 

लद्दाख अपनी खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है. लद्दाख अपनी खूबसूरत वादियों, उंचे पहाड़ों और हरे भरे घास के मैदान से भरे हैं. यहां की खूबसूरती किसी जन्नत से कम नहीं है. लद्दाख में आप ट्रेकिंग, बाइकिंग और रोड ट्रिप कर सकते हैं. बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच यहां आपको तिब्बती बौद्ध संस्कृति भी देखने को मिलेगी. 

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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