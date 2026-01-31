हरी सब्जियों से पूरी करें प्रोटीन की कमी, आज ही अपनी डाइट में शामिल करें ये सब्जियां

High Protein Green Vegetables: अक्सर का नाम लेते ही दिमाग में सबसे पहले अंडा, चिकन या दालों का ख्याल आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में मौजूद हरी सब्जियों से भी आप प्रोटीन की कमी पूरी कर सकते हैं. जी हां, कुछ ऐसी हरी सब्जियां भी हैं, जो प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत हो सकती हैं. हाल ही में हुए एक रिसर्च में पता चला है कि सही सब्जी का चुनाव आपके शरीर में प्रोटीन की कमी को अपनाने से पूरा कर सकते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसी सब्जियों के बारे में बताएंगे, जो प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं.

हरी मटर और ब्रोकली

सब्जियों की दुनिया में प्रोटीन का असली 'सुपरस्टार' हरे मटर हैं, जिन्हें प्रोटीन का राजा माना जाता है. आपको बता दें, एक कप उबले हुई मटर में लगभग 8 से 9 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कई शाकाहारी स्रोतों से बेहतर है. इसके साथ-साथ ब्रोकली भी एक बेहतरीन ऑप्शन है. इसमें न केवल प्रोटीन होता है, बल्कि यह फाइबर और विटामिन-सी से भी भरपूर होती है. ऐसे में अगर आप जिम जाते हैं या मसल्स को मजबूत करना चाहते हैं, तो मटर और ब्रोकली को सलाद या सब्जी में शामिल करना बेहतर है.

पत्तेदार सब्जियां और मशरूम

प्रोटीन वाली सब्जियों से पत्तेदार सब्जियां और मशरूम भी शामिल हैं. प्रोटीन के मामले में इन सब्जियों को हम इग्नोर कर देते हैं. लेकिन प्रोटीन के मामले में ये काफी आगे हैं. पालक में कैलोरी कम होती है और प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है. वहीं दूसरी तरफ मशरूम को 'प्लांट-बेस्ड मीट' कहा जाता है क्योंकि इसकी बनावट और इसमें मौजूद अमीनो एसिड शरीर को जरूरी फायदे देता है. इन्हें हल्का पकाकर खाने से इनके पोषक तत्व बरकरार रहते हैं.

किन सब्जियों में कम प्रोटीन होता है?

वहीं कुछ ऐसी भी सब्जियां हैं, जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है. इन सब्जियों में खीरा, लौकी और कद्दू जैसी सब्जियों में पानी की ज्यादा होती है. ये वेट घटाने और बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको मुख्य लक्ष्य प्रोटीन से भरपूर है, तो आपको इनके साफ प्रोटीन के दूसरे स्रोत भी शामिल करने चाहिए.

