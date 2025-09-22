डाइजेशन में है समस्या! गैस-अपच से रहते हैं परेशान? डाइट में शामिल करें ये 4 सीड्स; जानें फायदे

Digestive Problems Home Remedies: आज के समय में हर इंसान भागदौड़ जिंदगी में जी रहा है, इस दौरान खराब खान-पान, स्ट्रेस और इरेगुलर रूटीन पेट की समस्याओं का कारण बन जा रही है. गैस, अपच, पेट फूलना और भारीपन जैसी समस्याएं आम हो गई हैं. ये न सिर्फ परेशानियां बढ़ाती है बल्कि पूरे दिन एनर्जी की कमी भी कर देती है. ऐसे में कुछ घरेलू और नेचुरल उपायों के आप डाइजेशन सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं. खासकर यहां आपकी मदद सीड्स कर सकते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसे सीड्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें डाइट में शामिल करने से डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं से राहत मिल सकता है.

सौंफ के बीज

सौंफ का इस्तेमाल भारत में सदियों से किया जा रहा है. खासकर डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं में इसे बेहद फायदेमंद माना जाता है. पोषक तत्वों से भरपूर सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर के गुण पाए जाते हैं, जो गैस और अपच को दूर करने में आपकी मदद करता है. ऐसे में खाना खाने के बाद एक चम्मच सौंफ चबाने से पेट हल्का महसूस होता है और डाइजेशन भी बेहतर होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

अजवाइन के बीज

आयुर्वेद में अजवाइन को बेहद फायदेमंद माना गया है. खासकर पाचन से जुड़ी समस्याओं में अजवाइन आपकी मदद कर सकता है. औषधिय गुणों से भरपूर अजवाइन में थायमोल नाम का एक तत्व माया जाता है, जो गैस और एसिडिटी को कम करने में मददगार है. एक चम्मच अजवाइन को काले नमक के साथ गर्म पानी में लेने से फायदा हो सकता है. इसे पीने से गैस और एसिडिटी में आपको तुरंत राहत मिलता है.

मेथी के बीज

मेथी के बीज भी डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करने में आपकी मदद कर सकते हैं. मेथी के बीज फाइबर से भरपूर होते हैं और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में मददगार होते हैं. ऐसे में मेथी के बीज को डाइट में शामिल करना आपके पेट के लिए फायदेमंद है. रात भर मेथी को भिगोकर सुबह खाली पेट खाने से पेट साफ रहता है और डाइजेशन भी बेहतर होता है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.