डाइजेशन में है समस्या! गैस-अपच से रहते हैं परेशान? डाइट में शामिल करें ये 4 सीड्स; जानें फायदे
Advertisement
trendingNow12932695
Hindi Newsलाइफस्टाइल

डाइजेशन में है समस्या! गैस-अपच से रहते हैं परेशान? डाइट में शामिल करें ये 4 सीड्स; जानें फायदे

Seeds for Digestive Problems: डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं से राहत पाने के लिए आप सीड्स की मदद ले सकते हैं. सौंफ, अजवाइन और मेथी के बीज के रोजाना सेवन से गैस, अपच जैसी समस्याओं से राहत पाया जा सकता है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 06:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डाइजेशन में है समस्या! गैस-अपच से रहते हैं परेशान? डाइट में शामिल करें ये 4 सीड्स; जानें फायदे

Digestive Problems Home Remedies: आज के समय में हर इंसान भागदौड़ जिंदगी में जी रहा है, इस दौरान खराब खान-पान, स्ट्रेस और इरेगुलर रूटीन पेट की समस्याओं का कारण बन जा रही है. गैस, अपच, पेट फूलना और भारीपन जैसी समस्याएं आम हो गई हैं. ये न सिर्फ परेशानियां बढ़ाती है बल्कि पूरे दिन एनर्जी की कमी भी कर देती है. ऐसे में कुछ घरेलू और नेचुरल उपायों के आप डाइजेशन सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं. खासकर यहां आपकी मदद सीड्स कर सकते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसे सीड्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें डाइट में शामिल करने से डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं से राहत मिल सकता है.

 

सौंफ के बीज
सौंफ का इस्तेमाल भारत में सदियों से किया जा रहा है. खासकर डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं में इसे बेहद फायदेमंद माना जाता है. पोषक तत्वों से भरपूर सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर के गुण पाए जाते हैं, जो गैस और अपच को दूर करने में आपकी मदद करता है. ऐसे में खाना खाने के बाद एक चम्मच सौंफ चबाने से पेट हल्का महसूस होता है और डाइजेशन भी बेहतर होता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

अजवाइन के बीज
आयुर्वेद में अजवाइन को बेहद फायदेमंद माना गया है. खासकर पाचन से जुड़ी समस्याओं में अजवाइन आपकी मदद कर सकता है. औषधिय गुणों से भरपूर अजवाइन में थायमोल नाम का एक तत्व माया जाता है, जो गैस और एसिडिटी को कम करने में मददगार है. एक चम्मच अजवाइन को काले नमक के साथ गर्म पानी में लेने से फायदा हो सकता है. इसे पीने से गैस और एसिडिटी में आपको तुरंत राहत मिलता है. 

 

मेथी के बीज
मेथी के बीज भी डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करने में आपकी मदद कर सकते हैं. मेथी के बीज फाइबर से भरपूर होते हैं और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में मददगार होते हैं. ऐसे में मेथी के बीज को डाइट में शामिल करना आपके पेट के लिए फायदेमंद है. रात भर मेथी को भिगोकर सुबह खाली पेट खाने से पेट साफ रहता है और डाइजेशन भी बेहतर होता है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

seeds for digestive problemsdigestive problems home remedies

Trending news

कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
Fatah-1 Missile
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
Karnataka News
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
H1B visa
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
Vikramaditya Singh
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
एयर इंडिया एक्सप्रेस में हड़कंप, यात्री ने उड़ान के बीच कॉकपिट में घुसने की कोशिश
Air India Express
एयर इंडिया एक्सप्रेस में हड़कंप, यात्री ने उड़ान के बीच कॉकपिट में घुसने की कोशिश
दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा भाषाई प्रेम, 'बांग्ला' को समर्पित थीम ने खींचा सबका ध्यान
kolkata
दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा भाषाई प्रेम, 'बांग्ला' को समर्पित थीम ने खींचा सबका ध्यान
GST सुधार से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, स्कूल किट से लेकर अन्य जरूरी उत्पाद सस्ते हुए
GST
GST सुधार से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, स्कूल किट से लेकर अन्य जरूरी उत्पाद सस्ते हुए
साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख
Digital Arrest Scam
साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
Banu Mushtaq
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
बंगाल में BJP करेगी विस्तारक की नियुक्त; मिशन-2026 को मिलेगी रफ्तार
Bengal Assembly Elections
बंगाल में BJP करेगी विस्तारक की नियुक्त; मिशन-2026 को मिलेगी रफ्तार
;