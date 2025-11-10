Advertisement
आंतों की सफाई के लिए चमत्कारी है ये 3 बीज, पाचन रहेगा दुरुस्त और शरीर रहेगा तंदरुस्त

Best Seeds for Gut: हेल्दी रहने के लिए आंतों की सफाई बेहद जरूरी होता है. ऐसे में हम आपको ऐसे बीजों के बारे में बताएंगे, जिसे डाइट में शामिल करने से आपका पेट झट से साफ हो पाएगा. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 10, 2025, 11:43 PM IST
How to Clean Gut Naturally: हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का असर कहीं न कहीं हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है. अगर डाइजेशन सही तरीके से हो रहा है, पेट अच्छे से साफ हो रहा है, तो शरीर में एनर्जी बनी रहती है और बीमरियों पास भी नहीं आती. लेकिन आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में जंक फूड, इरेगुलर खान-पान और स्ट्रेस के कारण हमारी आंतों में गंदगी जमा हो जाती है, जिसका असर डाइजेशन, स्किन और आपकी पूरी हेल्थ पर पड़ता है. ऐसे में कुछ नेचुरल चीजे आपकी मदद कर सकती है. इस खबर में हम आपको ऐसे 3 बीजों के बारे में बताएंगे, जो आंतों को अंदर से पूरी तरह साफ कर सकता है और डाइजेशन को दुरुस्त कर सकता है. 

 

अलसी के बीज
अलसी के बीज में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है. यह आंतों में गंदगी और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है. ऐसे में रोजाना 1 चम्मच असली के बीज पानी या दही में मिलाकर खाने से पेट साफ रहता है और कब्ज की समस्या दूर होती है. साथ ही, यह बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो आपके हार्ट के लिए बेहद फायदेमंद होता है. 

चिया सीड्स
आज के समय में चिया सीड्स सुपरफूड के रूप में काफी मशहूर हो रहा है. इसे पानी में भिगोया जाता है, जिससे इसकी जेल जैसी परत बन जाती है, जो आंतों में जमी गंदगी को धीरे-धीरे बाहर निकाल देता है. ये बीज डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करते हैं, जिससे ओवरईटिंग से बचाव होता है. सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में 1 चम्मच चिया सीड्स भिगोकर पीने से आंत साफ रहती है और शरीर हल्का महसूस होता है. 

 

इसबगोल
लंब समय से पेट साफ करने के लिए इसबगोल का सेहत किया जा रहा है. इसे पेट साफ करने के रामबाण उपायों में से एक माना जाता है. यह नेचुरल फाइबर आंतों को साफ करने के साथ-साथ डाइजेशन को भी दुरुस्त रखता है. रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुने पानी या दूध में 1 चम्मच इसबगोल मिलाकर पीने से सुबह पेट एकमक साफ हो जाता है. इसके अलावा गैस, एसिडिटी और कब्ज से राहत देता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

