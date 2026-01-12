Advertisement
डायबिटीज का काल हैं ये सुपरफूड्स, अखरोट से बाजरा तक; ये है शुगर कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका

Best Foods for Diabetes: आज के समय में डायबिटीज गंभीर समस्या बन गई है. ऐसे में दवाओं के साथ-साथ नेचुरल तरीकों से भी इसे कंट्रोल करना जरूरी हो गया है. इस खबर में हम आपको इसे कंट्रोल करने के तरीके बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 09:31 PM IST
Diabetes Diet Plan: आज के समय में डायबिटीज बेहद गंभीर समस्या बनकर उभर रही है. इसे कंट्रोल नहीं किया जाए, तो यह हार्ट, किडनी, आंखों के साथ-साथ शरीर के दूसरे हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा सकती है. इससे कई गंभीर शारीरिक समस्याएं पैदा हो सकती है. ऐसे में ब्लड शुगर को दवाओं के साथ-साथ नेचुरल तरीकों से भी कंट्रोल करना जरूरी हो गया है. 

 

क्या कहता है आयुष मंत्रायल?
भारत सरकार का आयुष मंत्रालय कुछ रोजमर्रा के सुपरफूड्स की सिफारिश करता है, जो फाइबर, प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. ये खाद्य पदार्थ न केवल ब्लड शुगर को बैलेंस रखते हैं, बल्कि एनर्जी लेवल को स्थिर करते हैं और अनियंत्रित भूख को भी कम करते हैं.

डायबिटीज के सुपरफूड्स
एक्सपर्ट के अनुसार, इन सुपरफूड्स को नियमित रूप से खाने से डायबिटीज के मरीजों को काफी फायदा मिल सकता है. इनमें मेथी दाना, दालचीनी, जौ, बाजरा, ओट्स के साथ पालक, मेथी, सरसों का साग और दाल जैसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं. इन सुपरफूड्स को अपनी रोजाना की थाली में शामिल करने से दवाओं की मात्रा भी कम हो सकती है. साथ ही नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद लेने से सेहत भली चंगी बनी रहती है.

 

कैसे करें सेवन?
मेथी दाना सबसे असरदार घरेलू उपाय माना जाता है. रातभर भिगोकर सुबह खाली पेट 1-2 चम्मच मेथी दाना चबाकर खाने से ब्लड शुगर काफी हद तक कंट्रोल में रहता है. वहीं, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर को रोजाना दूध, दही या पानी में मिलाकर लेने से इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है और शुगर लेवल स्थिर रहता है. इसके साथ ही जौ, बाजरा और ओट्स जैसे अनाज सफेद चावल और मैदा की जगह बेहतर ऑप्शन हैं. इनमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जो शुगर को धीरे-धीरे अवशोषित होने देता है और अचानक शुगर बढ़ने से रोकता है.

 

शुगर में पत्तेदार सब्जियों का कमाल
ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए पालक, मेथी और सरसों का साग कारगर है. ये पत्तेदार सब्जियां विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं. इनका नियमित सेवन ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है और शरीर को डिटॉक्स भी करता है. वहीं, मुट्ठी भर अखरोट या बादाम रोजाना खाने से अच्छे फैट मिलते हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं. ये दिल के लिए भी फायदेमंद होते हैं.

 

ऐसी होने चाहिए शुगर के मरीज की थाली
शुगर कंट्रोल के लिए भोजन की थाली में मूंग, चना, मसूर, उड़द जैसी दालों को भी शामिल करना चाहिए, जिनमें प्रोटीन और फाइबर भरपूर होता है. ये लंबे समय तक पेट भरा रखती हैं और ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकती हैं.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

