Advertisement
trendingNow13050308
Hindi Newsलाइफस्टाइलपढ़ाई का बोझ होगा कम! छात्रों को जरूर फॉलो करनी चाहिए ये 3 जादुई टाइम मैनेजमेंट टिप्स, खत्म हो जाएगा स्ट्रेस...

पढ़ाई का बोझ होगा कम! छात्रों को जरूर फॉलो करनी चाहिए ये 3 जादुई टाइम मैनेजमेंट टिप्स, खत्म हो जाएगा स्ट्रेस...

Time Management for Students: पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए टाइम मैनेजमेंट टिप्स फॉलो करना बेहद जरूरी होता है. आमतौर पर बच्चे परीक्षा के प्रेशर में आ जाते हैं, जिससे उनके रिजल्ट पर असर पड़ता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 23, 2025, 08:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पढ़ाई का बोझ होगा कम! छात्रों को जरूर फॉलो करनी चाहिए ये 3 जादुई टाइम मैनेजमेंट टिप्स, खत्म हो जाएगा स्ट्रेस...

Time Management for Students: पढ़ाई की प्रेशर लगभग हर बच्चा महसूस करता है. सिलेबस को बोझ, परीक्षाओं की टेंशन और समय की कमी का डर, अक्सर बच्चों में स्ट्रेस बढ़ा देती है. कई बार सही प्लानिंग और मेहनत करने के बाद भी बच्चों को अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं. ऐसे में अगर टाइम मैनेजमेंट सीख लिया जाए, तो पढ़ाई आसान और स्ट्रेस फ्री हो सकती है. इस खबर में हम टाइम मैनेजमेंट के 3 आसान और असरदार तरीकों के बारे में बताएंगे, जो पढ़ाई का स्ट्रेस बिल्कुल कम कर सकता है.   

 

सही प्लानिंग 
पढ़ाई में सफलता पाने के लिए सबसे पहला कदम सही प्लानिंग है. रोजाना एक आसान टाइम टेबल सेट करें, जिससे हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास फिक्स समय हो. वहीं कठिन सब्जेक्ट को ऐसे समय पर पढ़ना चाहिए, जिस समय आपका मन और दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश महसूस करे. पूरे सिलेबस को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें, ऐसा करने से एक साथ पढ़ाई का बोझ न पड़ता. इसके बाद हर दिन का टारगेट फिक्स करके अपने काम को खत्म करें. कोशिश करें कि आप अपने काम को अधूरा न छोड़े, इससे दिमाग पर प्रेशर नहीं पड़ता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

पढ़ाई के बीच ब्रेक है जरूरी
पढ़ाई के साथ-साथ ब्रेक लेना भी बेहद जरूरी होता है. लगातार घंटों पढ़ाई करने से दिमाग थक जाता है, जिससे याद रखने की क्षमता कम हो जाती है. इसलिए पढ़ाई के बीच छोटे-छोटे ब्रेक जरूर लें. हर 30 से 40 मिनट पढ़ने के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें. इस वक्त हल्की स्ट्रेचिंग करें, पानी पिएं और आंखों को आराम दें. मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करें, क्योंकि यह आंखों और ब्रेन पर प्रेशर डालने के साथ ध्यान भी भटकाता है. 

 

प्राथमिकता तय करें
हर बच्चे के लिए कोई विषय कठिन होता है, तो कोई आसान. ऐसे में प्राथमिकता तय करना जरूरी है. ऐसे विषय जिसमें आप कमजोर हैं, उन्हें पहले पढ़ें और ज्यादा समय दें. आसान टॉपिक आप बाद में कम समय में भी पूरा कर सकते हैं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

time managementTime Management for Students

Trending news

वाजपेयी के PM पद की शपथ लेते ही दिग्गज कांग्रेसी ने चुपके से चिट क्यों थमाया था?
Atal Sansmaran
वाजपेयी के PM पद की शपथ लेते ही दिग्गज कांग्रेसी ने चुपके से चिट क्यों थमाया था?
भाजपा-कांग्रेस के धुरंधर लौट रहे! 75 सीटों पर राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स बदल देंगे?
Rajya Sabha Chunav
भाजपा-कांग्रेस के धुरंधर लौट रहे! 75 सीटों पर राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स बदल देंगे?
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
Aravalli hills
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
Assam
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, ममता बनर्जी के नेता का फूटा गुस्सा, बीजेपी पर निशाना
West Bengal CM Mamta Banerjee
हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, ममता बनर्जी के नेता का फूटा गुस्सा, बीजेपी पर निशाना
DNA: उस्मान हादी से भी ज्यादा 'कट्टर' बहन मासूमा, इंकलाब मंच ने दी खुली चेतावनी
DNA Analysis
DNA: उस्मान हादी से भी ज्यादा 'कट्टर' बहन मासूमा, इंकलाब मंच ने दी खुली चेतावनी
'दुनिया भर के हिन्दू एकजुट...', हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ VHP की अपील
VHP
'दुनिया भर के हिन्दू एकजुट...', हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ VHP की अपील
राम का नाम नहीं ले सकते, इस्लामिक मुल्क न होकर भी क्यों कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा भारत
DNA
राम का नाम नहीं ले सकते, इस्लामिक मुल्क न होकर भी क्यों कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा भारत
DNA: सिरप कांड पर अखिलेश ने दी चुनौती, तो योगी दिया जोरदार जवाब
DNA
DNA: सिरप कांड पर अखिलेश ने दी चुनौती, तो योगी दिया जोरदार जवाब
हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक कम हुआ ऑयल प्रेशर, हवा में अटकी 337 यात्रियों की जान
air india flight emergency landing
हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक कम हुआ ऑयल प्रेशर, हवा में अटकी 337 यात्रियों की जान