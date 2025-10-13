ऑफिस में बैठे-बैठे करें ये 3 काम, घंटों स्क्रीन देखने के बाद भी नहीं थकेंगी आपकी आंखें..

Tips to Eye Strain: आज के समय में मोबाइल, लैपटॉप और टीवी हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है. घंटों-घंटों हर इंसान फोन स्क्रॉल करते रहता है. खासकर डेस्क जॉब कर रहा व्यक्ति, अपने दिन का 9 से 10 घंटा स्क्रीन के आगे गुजार देता है. ऐसे में लगातार स्क्रीन देखने से आंखें थक जाती हैं, जिससे जलन, धुंधलापन, पानी आना या सिरदर्द जैसी समस्याएं होने लगती हैं. ऐसे में अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसे 4 आसान घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे, जिसे अपनाकर आप अपनी आंखों को राहत दे पाएंगे.

20-20-20 रूल अपनाएं

अगर आपका काम लंबे समय तक स्क्रीन देखने का है, तो आप 20-20-20 रूल अपना सकते हैं. इसके इस्तेमाल से आंखों की थकान को कम किया जा सकता है. इसे करने के लिए हर 20 मिनट बाद, 20 फीट दूर किसी चीज को 20 सेकंड तक देखें. ऐसा करने से आंखों को आराम मिलता है और उनका फोकस भी सही बना रहता है. ये आदत आंखों पर पड़ने वाले प्रेशर को काफी हद तक कम कर सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

ठंडे पानी से आंखों की सिकाई

लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखें थक जाती हैं, इससे आंखें गर्म और भारी महसूस होती है. ऐसे में ठंडे पानी से आंखों की सिकाई करने से सूजन और थकान में राहत मिलती है. इसे करने के लिए एक साफ कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर आंखों पर 5 से 10 मिनट तक रखें. आप चाहें तो कॉटन पैड को गुलाब जल में भिगोकर भी आंखों पर रख सकते हैं.

पलकों की एक्सरसाइज

लंबे समय तक स्क्रीन देखने-देखने से आंखों में प्रेशर पड़ता है. ऐसे में पलकों की एक्सरसाइज करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. इसके लिए आंखों की मसल्स को एक्टिव रखना जरूरी है. हर 2 से 3 घंटे में आंखें बंद करके धीरे-धीरे घुमाएं. पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी-क्लॉकवाइज. इससे आंखों का प्रेशर कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.