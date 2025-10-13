Advertisement
trendingNow12960074
Hindi Newsलाइफस्टाइल

ऑफिस में बैठे-बैठे करें ये 3 काम, घंटों स्क्रीन देखने के बाद भी नहीं थकेंगी आपकी आंखें..

Eye Strain Relief: लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखें थक जाती है. अगर लंबे समय तक ऐसा रहा तो, सर दर्द, आंखों में जलन, धुंधलापन जैसे शिकायत होने लगती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इससे राहत पाने के तरीके बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 13, 2025, 04:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑफिस में बैठे-बैठे करें ये 3 काम, घंटों स्क्रीन देखने के बाद भी नहीं थकेंगी आपकी आंखें..

Tips to Eye Strain: आज के समय में मोबाइल, लैपटॉप और टीवी हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है. घंटों-घंटों हर इंसान फोन स्क्रॉल करते रहता है. खासकर डेस्क जॉब कर रहा व्यक्ति, अपने दिन का 9 से 10 घंटा स्क्रीन के आगे गुजार देता है. ऐसे में लगातार स्क्रीन देखने से आंखें थक जाती हैं, जिससे जलन, धुंधलापन, पानी आना या सिरदर्द जैसी समस्याएं होने लगती हैं. ऐसे में अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसे 4 आसान घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे, जिसे अपनाकर आप अपनी आंखों को राहत दे पाएंगे. 

 

20-20-20 रूल अपनाएं
अगर आपका काम लंबे समय तक स्क्रीन देखने का है, तो आप 20-20-20 रूल अपना सकते हैं. इसके इस्तेमाल से आंखों की थकान को कम किया जा सकता है. इसे करने के लिए हर 20 मिनट बाद, 20 फीट दूर किसी चीज को 20 सेकंड तक देखें. ऐसा करने से आंखों को आराम मिलता है और उनका फोकस भी सही बना रहता है. ये आदत आंखों पर पड़ने वाले प्रेशर को काफी हद तक कम कर सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

ठंडे पानी से आंखों की सिकाई
लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखें थक जाती हैं, इससे आंखें गर्म और भारी महसूस होती है. ऐसे में ठंडे पानी से आंखों की सिकाई करने से सूजन और थकान में राहत मिलती है. इसे करने के लिए एक साफ कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर आंखों पर 5 से 10 मिनट तक रखें. आप चाहें तो कॉटन पैड को गुलाब जल में भिगोकर भी आंखों पर रख सकते हैं.

 

पलकों की एक्सरसाइज 
लंबे समय तक स्क्रीन देखने-देखने से आंखों में प्रेशर पड़ता है. ऐसे में पलकों की एक्सरसाइज करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. इसके लिए आंखों की मसल्स को एक्टिव रखना जरूरी है. हर 2 से 3 घंटे में आंखें बंद करके धीरे-धीरे घुमाएं. पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी-क्लॉकवाइज. इससे आंखों का प्रेशर कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

eye strain reliefeye tips

Trending news

BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
rss
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
Viral Video
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
weather update
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
Durgapur Rape Case
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
Srinagar
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
coldrif cough syrup ban
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
Indian politics
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
Kannan Gopinathan
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट
Drug
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट