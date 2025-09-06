कान में जमी पीली गंदगी को इस तरह करें साफ, जानें आसान तरीका!

How to clean ear wax at home: कान के अंदर जमी पीली गंदगी नेचुरल वैक्स होता है. यह वैक्स कान के अंदर खुद से प्रोड्यूस होता है. यह वैक्स कान की बाहरी चीजों, बैक्टीरिया से बचाने में मदद करता है. वैक्स की वजह से कान के पर्दे सुरक्षित रहते हैं. कई बार वैक्स हार्ड हो जाता है जिस वजह से कान में दर्द और खुजली होती है. इस कंडीशन में वैक्स को बाहर निकालना चाहिए, नहीं तो इयर कैना ब्लॉक हो सकती है. जिस वजह से सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है. आइए जानते हैं वैक्स को बाहर निकालने का असरदार तरीका.

इन चीजों का बिल्कुल ना करें इस्तेमाल

कान में जमा वैक्स को साफ करने के लिए आप कॉटन बड्स, माचिस की लकड़ी या फिर कोई शार्प चीज नहीं डालना चाहिए. ऐसा करने से वैक्स अंदरूनी हिस्से में चली जाती है जिससे कान को ज्यादा नुकसान हो सकता है.

ईयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल

कान में जमा गंदगी यानी वैक्स को साफ करने के लिए सबसे पहले इसे सॉफ्ट करें. आप घर के आसपास केमिस्ट शॉप से ईयर ड्रॉप्स ले सकते हैं. इस ड्रॉप्स को आप कान में दो से तीन दिन डाले. ऐसा करने से वैक्स सॉफ्ट हो जाएगी और नेचुरल बाहर आ जाएगी. अगर वैक्स बाहर आने के बाद भी ब्लॉकेज की दिक्कत है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.

बेबी ऑयल का इस्तेमाल

आप कान में जमी गंदगी को बाहर निकालने के लिए बेबी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. कान में ऑयल की कुछ बूंद लें. इसके बाद दो से तीन दिन में वैक्स सॉफ्ट को बाहर निकल जाएगी. इस दौरान कान से वैक्स निकालने के लिए वैक्स बाहर ना निकाले.

