Kitchen Garden Vegetables: आज के समय में बाजार में मिलावटी और केमिकल वाली सब्जियां मिलती हैं, जो आपके शरीर को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में इस मिलावटी जमाने में आपको हेल्दी रहना है, तो अपने घर पर सब्जियों उगाना शुरू कर दें. खासकर ठंड का मौसम सब्जियों की खेती के लिए अनुकूल माना जाता है. इस मौसम में कम मेहनत, कम केमिकल से कई सब्जियां उगाई जा सकती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसी सब्जियों के बारे में बताएंगे, जो जनवरी के महीने में आप अपने किचन गार्डन में ऊगा सकते हैं.

पालक

सर्दियों की सबसे आसान और पौष्टिक सब्जियों में से एक पालक है, जिसे पूरे साल खाया जाता है. ऐसे में जनवरी में किचन गार्डन के लिए ये बेस्ट माना जाता है. इसे गमले, ट्रे या जमीन कहीं भी उगाया जा सकता है. पालक में आयरन, फाइबर और विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो इम्युनिटी बढ़ाने के साथ-साथ ठंड में शरीर को गर्म रखता है. इसके साथ-साथ जनवरी की ठंड में पालक तेजी से बढ़ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

गाजर

पूरे साल बड़े चाव से खाया जाने वाला गाजर भी ठंड के मौसम में ही ज्यादा मिलता है. वहीं जनवरी का महीना गाजर उगाने का समय बेस्ट माना जाता है. इसे आप गहरे गमले या जमीन में सान से लगा सकते हैं. विटामिन A से भरपूर गाजर आपकी आंखों और स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. खासकर घर की बिना केमिकल के उगी गाजर मीठी होने के साथ-साथ सेहत के लिए बेहद फायेदमंद होती है.

मूली

मूली उन सब्जियों में आती है, जिन्हें कम समय में तैयार किया जा सकता है. वहीं जनवरी की ठंड इसे उगाना बेस्ट माना जाता है. इस मौसम में मूली का स्वाद और भी ज्यादा बेहतर होता है. ऐसे इस मौसम में उगाए हुए मूली को आप साल भर खा सकते हैं. इसके पत्तों के साथ-साथ जड़ दोनों ही खाने काम आते हैं. यह बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ-साथ पेट साफ करने में भी मददगार है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.