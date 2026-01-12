Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइलसर्दियों के लिए सुपरफूड है तिल, इन 3 तरीकों से डाइट में करें शामिल; अंदर से रहेंगे गर्म और फिट

सर्दियों के लिए सुपरफूड है 'तिल', इन 3 तरीकों से डाइट में करें शामिल; अंदर से रहेंगे गर्म और फिट

Sesame Seeds Benefits: सर्दियों में शरीर को गर्म और मजबूत बनाए रखने के लिए में तिल बेहद फायदेमंद है. ऐसे में इस खबर में हम आपको डाइट में तिल शामिल करने के 3 बेहतरीन तरीके बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 11:33 PM IST
सर्दियों के लिए सुपरफूड है 'तिल', इन 3 तरीकों से डाइट में करें शामिल; अंदर से रहेंगे गर्म और फिट

Winter Superfood: सर्दियों के मौसम में सेहत का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है. इस मौसम में शरीर को अंदरूनी गर्माहट और मजूबती देने के लिए हमें डाइट में कई चीजें शामिल करने की जरूरत पड़ती हैं. इनमें से एक 'तिल' भी है, जिसे आयुर्वेद में भी सबसे बेस्ट माना गया है. तिल न केवल स्वाद में बेहतरीन होते हैं, बल्कि कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स जैसे पोषक तत्वों से भरपूर भी होते हैं. इस खबर में हम आपको सर्दियों में तेल को डाइट में शामिल करने के 3 सबसे बेहतरीन तरीके बताएंगे..

 

गुड़ और तिल के लड्डू या चिक्की
तिल खाने का सबसे पारंपरिक और फेमस तरीका गुड़ और तिल के लड्डू या चिक्की ही हैं. गुड़ और तिल को एक साथ मिलाकर खाने से आयरन की कमी पुरी होती है, शरीर को अंदर से एनर्जी मिलता है. वहीं हर रोज एक तिल का लड्डू खाने से खूब साफ होता है और सर्दी-जुकाम से भी आदमी बचा रहता है. 

तिल और गुनगुना पानी या दूध
अगर आप मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप सफेद या काले तिल को हल्का भूनकर उसका पाउडर बना लें. इसके बाद रोज सुबह या रात को सोने से पहले एक चम्मच तिल का पाउडर गुनगुने दूध या पानी के साथ लें. ये हड्डियों को मजूबत करने के साथ-साथ नींद की समस्या को भी दूर करता है. 

 

सलाद या सूप में गार्निशिंग के लिए 
तिल को अपने रोजाना के खाने में शामिल करने का ये एक आधुनिक तरीका है कि आप इसे अपने सलाद, सूप या दाल पर छिड़क सकते हैं. हल्का भुना हुआ तिल किसी भी डिश में नटी स्वाद जोड़ता है और खाने की पोषण को कई गुना बढ़ा देता है. 

 

तिल खाने के फायदे
तिल के सेवन से हड्डियां मजबूत होती है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है, जो ज्वाइंट के दर्द को आराम देता है. वहीं तिल का तेल और इसके पोषक तत्व सर्दियों में ड्राई स्किन और झड़ते बालों की समस्या से छुटकारा दिलाते हैं. इसके साथ-साथ तिल आपके हार्ट के लिए भी फायदेमंद होता है.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

