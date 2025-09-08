नेचुरल तरीके से हार्टे को बनाएं हेल्दी, इन 3 तरीकों से आर्टरीज को करें मजबूत

Healthy Heart: आज के समय में हार्ट से जुड़ी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, यह एक आम लेकिन गंभीर समस्या है. इसका बड़ा कारण खराब लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और गलत खानपान हो सकता है. आपको बता दें, हार्ट हेल्थ का सीधे असर हमारी आर्टरीज पर पड़ता है. ऐसे में अगर आर्टरीज कमजोर या ब्लॉक हो जाएं, तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी कारण बन सकता है. इसलिए कुछ नेचुरल तरीकों से आर्टरीज को मजबूत करना बेहद जरूरी है. इस खबर में हम आपको ऐसे नेचुरल तरीके बताएंगे जो हार्ट की आर्टरीज को मजबूत करने में मदद कर सकता है.

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट

आर्टरीज को हेल्दी रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप हेल्दी डाइट लें. ऐसे में डाइट में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजें शामिल करें. इसके लिए बेरीज, अनार, संतरा और सेब जैसे फल खाना शुरू कर दें. साथ ही पालक, ब्रोकली, गाजर, जैसी सब्जियां डाइट में शामिल करें. इससे सूजन कम होती है और आर्टरीज की दीवारें मजबूत होती है.

ओमेगा-3 फैटी एसिड

हेल्दी हार्ट के लिए डाइट में ओमेगा- 3 शामिल करना चाहिए. ओमेगा-3 फैटी एसिड आपके हार्ट के लिए वरदान है. ओमेगा-3 फैटी एसिड खून को पतला करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है और आर्टरीज की सूजन को कम करता है. ऐसे में डाइट में मछली, अलसी के बीज, अखरोट और चिया सीड्स शामिल कर दें. हफ्ते में 2 से 3 बार इसे खाना फायदेमंद होता है.

रोजाना एक्सरसाइज

एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. ऐसे में रोजाना सिर्फ 30 मिनट तेज वॉक, योग या साइकलिंग से आर्टरीज में लचीलापन बढ़ता है. एक्सरसाइज आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ाता है, जो ब्लड वेसल्स को फैलाता है और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है.

स्ट्रेस कम करना

लगातार स्ट्रेस और नींद की कमी से कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, इससे आर्टरीज में सूजन और ब्लड प्रेशर बढ़ता है. ऐसे में स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और 7 से 8 घंटे की नींद लेना शुरू कर दें.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.