नेचुरल तरीके से हार्टे को बनाएं हेल्दी, इन 3 तरीकों से आर्टरीज को करें मजबूत
Advertisement
trendingNow12912822
Hindi Newsलाइफस्टाइल

नेचुरल तरीके से हार्टे को बनाएं हेल्दी, इन 3 तरीकों से आर्टरीज को करें मजबूत

Strengthen Arteries Naturally: खराब लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और गलत खानपान के कारण हार्ट से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, जिससे आर्टरीज कमजोर या ब्लॉक हो जाते हैं. ऐसे में कुछ आसान उपायों से आर्टरीज को नेचुरल तरीके से मजबूत करना चाहिए.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 12:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नेचुरल तरीके से हार्टे को बनाएं हेल्दी, इन 3 तरीकों से आर्टरीज को करें मजबूत

Healthy Heart: आज के समय में हार्ट से जुड़ी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, यह एक आम लेकिन गंभीर समस्या है. इसका बड़ा कारण खराब लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और गलत खानपान हो सकता है. आपको बता दें, हार्ट हेल्थ का सीधे असर हमारी आर्टरीज पर पड़ता है. ऐसे में अगर आर्टरीज कमजोर या ब्लॉक हो जाएं, तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी कारण बन सकता है. इसलिए कुछ नेचुरल तरीकों से आर्टरीज को मजबूत करना बेहद जरूरी है. इस खबर में हम आपको ऐसे नेचुरल तरीके बताएंगे जो हार्ट की आर्टरीज को मजबूत करने में मदद कर सकता है. 

 

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट
आर्टरीज को हेल्दी रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप हेल्दी डाइट लें. ऐसे में डाइट में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजें शामिल करें. इसके लिए बेरीज, अनार, संतरा और सेब जैसे फल खाना शुरू कर दें. साथ ही पालक, ब्रोकली, गाजर, जैसी सब्जियां डाइट में शामिल करें. इससे सूजन कम होती है और आर्टरीज की दीवारें मजबूत होती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

ओमेगा-3 फैटी एसिड
हेल्दी हार्ट के लिए डाइट में ओमेगा- 3 शामिल करना चाहिए. ओमेगा-3 फैटी एसिड आपके हार्ट के लिए वरदान है. ओमेगा-3 फैटी एसिड खून को पतला करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है और आर्टरीज की सूजन को कम करता है. ऐसे में डाइट में मछली, अलसी के बीज, अखरोट और चिया सीड्स शामिल कर दें. हफ्ते में 2 से 3 बार इसे खाना फायदेमंद होता है. 

 

रोजाना एक्सरसाइज
एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. ऐसे में रोजाना सिर्फ 30 मिनट तेज वॉक, योग या साइकलिंग से आर्टरीज में लचीलापन बढ़ता है. एक्सरसाइज आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ाता है, जो ब्लड वेसल्स को फैलाता है और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है.  

 

स्ट्रेस कम करना 
लगातार स्ट्रेस और नींद की कमी से कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, इससे आर्टरीज में सूजन और ब्लड प्रेशर बढ़ता है. ऐसे में स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और 7 से 8 घंटे की नींद लेना शुरू कर दें. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Heart healthstrengthen arteries naturally

Trending news

'सर, मुझे कुछ निजी बातें कहनी थीं', किशोर ने पूछा; हिमंता के जवाब के फैन हो गए लोग
Himanta Biswa Sarma
'सर, मुझे कुछ निजी बातें कहनी थीं', किशोर ने पूछा; हिमंता के जवाब के फैन हो गए लोग
कर्नाटक के मांड्या में सांप्रदायिक झड़प, पथराव में कई घायल; धारा 163 लागू
Mandya Violence
कर्नाटक के मांड्या में सांप्रदायिक झड़प, पथराव में कई घायल; धारा 163 लागू
'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
Arvind Kejriwal
'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
tamilnadu news
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
weather update
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
Karnataka News
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
Abdur Rahim Boxi
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
PM Modi
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
Language Controversy
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Manmohan Singh old tweet
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
;