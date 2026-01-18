Advertisement
सर्दियों में जोड़ों में अकड़न और दर्द से हो जाते हैं बुरे हाल? मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए आज से ही शुरू करें ये योगासन

सर्दियों में जोड़ों में अकड़न और दर्द से हो जाते हैं बुरे हाल? मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए आज से ही शुरू करें ये योगासन

Yoga Asanas For Joint Pain Relief: सर्दियां आते ही तरह-तरह की बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं. अगर आप भी सर्दियों में जोड़ों में अकड़न और दर्द से परेशान हैं तो आइए आज आपको बताते हैं इससे राहत पाने के लिए आप कौन-कौन से योगासन को कर सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 18, 2026, 08:44 AM IST
सर्दियों में जोड़ों में अकड़न और दर्द से हो जाते हैं बुरे हाल? मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए आज से ही शुरू करें ये योगासन

Yoga Asanas For Joint Pain Relief: सर्दियां आते ही शरीर में कई तरह-तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, घुटनों का दर्द इसमें से काफी सामान्य समस्या है, जो अधिकतर लोगों को काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से उठने-बैठने में भी काफी ज्यादा दिक्कत आती है. ठंड के मौसम में घुटनों के आसपास की मांसपेशियों में जकड़न और दर्द की समस्या भी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है काफी कुछ करने के बाद भी इस समस्या से राहत नहीं मिलती है. मौसम में बदलाव हमारे शरीर में कई तरह-तरह से असर डालती है. कभी-कभी तो दर्द काफी ज्यादा होने लग जाता है, जिसको सहन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, अगर आप भी इस समस्या से काफी ज्यादा परेशान हैं और जल्द से जल्द राहत पाना चाहते हैं, तो आप कुछ योगासन को कर सकते हैं ये आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाकर अकड़न और दर्द से आपको जल्द आराम दिलाएंगे.
 

 जोड़ों में अकड़न और दर्द से राहत पाने वाले योगासन
 

1. वज्रासन

सर्दियों के मौसम में अगर आप जोड़ों में अकड़न और दर्द से काफी ज्याा परेशान हो जाते हैं और जिस कारण उठने-बैठने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है तो आपको रोजाना वज्रासन को 15 मिनट करना ही चाहिए. कंधों और कूल्हों की मांसपेशियों को मजबूती देने के लिए भी ये फायदेमंद होता है.
 

2. पवनमुक्तासन

पवनमुक्तासन आसान को भी आप रोजाा कर सकते हैं. ये  जोड़ों में अकड़न और दर्द को कम करके मांसपेशियों को मजबूत बनाने में काफी ज्यादा मददगार होते हैं.  पीठ और कूल्हों की मांसपेशियों को मजबूत करके पाचन से जुड़ी समस्या को भी दूर रखने का काम करता है. घर पर ही आप इसको आसानी से कर सकते हैं. 
 

3. त्रिकोणासन

त्रिकोणासन को अगर आप रोजाना 15 मिनट भी करते हैं, तो आपको गजब के असर देखने को मिल सकते हैं. रीढ़ को लचीला और  जोड़ों में अकड़न और दर्द करने का भी काम करता है. इसको आपको रोजाना घर पर जरूर करना चाहिए. इसको रोजाना अगर आप करते हैं, तो आपको और भी कई सारे गजब के फायदे देखने को मिल सकते हैं. 

 

इसे भी पढ़ें: हड्डियों से सारा विटामिन-डी सोख लेते हैं ये फूड्स, टेस्टी फूड्स खाने से बढ़ेगा दर्द
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

 

