Yogasan For Back Pain: कमर दर्द को चूस लेते हैं ये योगासन, आज से ही करें रूटीन में शामिल

Back pain relief yoga: कई बार गलत सीटिंग और लगातार बैठने के चलते भी कमर में दर्द होने लगता है. कुछ लोग कमर दर्द को नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं जो पूरी तरह से गलत है. चलिए जानते हैं ऐसे कौन से योगासन हैं जो हमें कमर दर्द से छुटकारा दिला सकते हैं.

मार्जरी आसन (Cat-Cow Pose)

इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप दो हाथ और दो घुटनों के बल आएं. इसके बाद आप सांस को धीरे धीरे छोड़े और सांस छोड़ते समय कमर को ऊपर की ओर गोल कर लें. इस दौरान आपको गर्दन नीचे की ओर रखनी है. सांस को भरते समय उसका उल्टा करना है, पीठ को नीचे की तरफ मोड़ना है और गर्दन को ऊपर की ओर ले जाता है. ये योगासन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने में मदद करता है और जकड़न को भी खोलता है. पीठ को ऊपर नीचे करने की प्रोसेस को 10 से 12 बार दोहराएं, ये थकान और कमर दर्द दूर करने में असरदार साबित हो सकता है.

भुजंगासन (Cobra Pose)

इस आसन को करने के लिए पेट के बल लेटें और हथेलियों को जमीन पर रखें और छाती और मुंह को सामने की तरफ उठाएं. इसी को भुजंगासन कहते हैं. ये बैक स्ट्रेंथ बढ़ाने का सबसे प्रभावशाली योगासन माना जाता है. इस दौरान पूरी बॉडी को रिलेक्स रखें और 15 से 20 सेकंड इसी पोजीशन में रहें.

बालासन (Child Pose)

बालासन को योग में शांति आसन भी कहते हैं ये काफी रिलैक्सेशन आसन होता है. इस आसन को करने के लिए सबसे पहले घुटनों के बल बैठें और हाथों को आगे की ओर रखें. इसके बाद हाथों को जमीन पर रखकर कमर को स्ट्रेच करने की कोशिश करें. इस दौरान सिर को नीचे झुकाकर रखें. यह आपको तुरंत आराम देने में कारगर होगा. ये कमर और गर्दन के दर्द में राहत देने के लिए काफी प्रभावशाली माना जाता है. ये गर्दन की मसल्स को खोलता है. अगर आप दिन में 3 मिनट के लिए भी ये आसन करते हैं तो आपकी पीठ की स्ट्रेचिंग बढ़ती है और ब्लड फ्लो में भी सुधार होता है.

क्यों जरूरी है योगासन?

दरअसल, लगातार काम करने या लगातार खड़े या बैठे रहने एक ही पोजीशन में रहने से तनाव हो जाता है. कमर दर्द सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती है ये तनाव, मानसिक थकान के कारण भी होता है जिसमें योग काफी असरदार सिद्ध होता है. योगासन बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स करने में मदद करता है. शुरुआत में कोई भी आसन करें तो 15 मिनट काफी है और धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाएं और इसे डेली रूटीन का हिस्सा बना लें. अगर आप बैक पेन से परेशान रहते हैं तो ये 3 योगासन आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं.

