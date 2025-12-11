Advertisement
trendingNow13036916
Hindi Newsलाइफस्टाइलYogasan For Back Pain: कमर दर्द को चूस लेते हैं ये योगासन, आज से ही करें रूटीन में शामिल

Yogasan For Back Pain: कमर दर्द को चूस लेते हैं ये योगासन, आज से ही करें रूटीन में शामिल

Best yoga poses for back pain relief: लंबे समय तक एक ही पोजिशन में बैठे रहना और घंटों फोन या लैपटॉप के सामने बैठे रहने से बैक पेन होने लगता है. खासतौर पर घर महिलाओं को बैठकर काम करने के कारण कमर में दर्द की समस्या होने लगती है. ऐसे में हम आपके लिए 3 जादुई योगासन बता रहे हैं जिसे फॉलो कर आप कमर दर्द के राहत पा सकते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 11, 2025, 11:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Yogasan For Back Pain: कमर दर्द को चूस लेते हैं ये योगासन, आज से ही करें रूटीन में शामिल

Back pain relief yoga: कई बार गलत सीटिंग और लगातार बैठने के चलते भी कमर में दर्द होने लगता है. कुछ लोग कमर दर्द को नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं जो पूरी तरह से गलत है. चलिए जानते हैं ऐसे कौन से योगासन हैं जो हमें कमर दर्द से छुटकारा दिला सकते हैं.

मार्जरी आसन (Cat-Cow Pose)
इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप दो हाथ और दो घुटनों के बल आएं. इसके बाद आप सांस को धीरे धीरे छोड़े और सांस छोड़ते समय कमर को ऊपर की ओर गोल कर लें. इस दौरान आपको गर्दन नीचे की ओर रखनी है. सांस को भरते समय उसका उल्टा करना है, पीठ को नीचे की तरफ मोड़ना है और गर्दन को ऊपर की ओर ले जाता है. ये योगासन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने में मदद करता है और जकड़न को भी खोलता है. पीठ को ऊपर नीचे करने की प्रोसेस को 10 से 12 बार दोहराएं, ये थकान और कमर दर्द दूर करने में असरदार साबित हो सकता है.

भुजंगासन (Cobra Pose)
इस आसन को करने के लिए पेट के बल लेटें और हथेलियों को जमीन पर रखें और छाती और मुंह को सामने की तरफ उठाएं. इसी को भुजंगासन कहते हैं. ये बैक स्ट्रेंथ बढ़ाने का सबसे प्रभावशाली योगासन माना जाता है. इस दौरान पूरी बॉडी को रिलेक्स रखें और 15 से 20 सेकंड इसी पोजीशन में रहें.

Add Zee News as a Preferred Source

बालासन (Child Pose)
बालासन को योग में शांति आसन भी कहते हैं ये काफी रिलैक्सेशन आसन होता है. इस आसन को करने के लिए सबसे पहले घुटनों के बल बैठें और हाथों को आगे की ओर रखें. इसके बाद हाथों को जमीन पर रखकर कमर को स्ट्रेच करने की कोशिश करें. इस दौरान सिर को नीचे झुकाकर रखें. यह आपको तुरंत आराम देने में कारगर होगा. ये कमर और गर्दन के दर्द में राहत देने के लिए काफी प्रभावशाली माना जाता है. ये गर्दन की मसल्स को खोलता है. अगर आप दिन में 3 मिनट के लिए भी ये आसन करते हैं तो आपकी पीठ की स्ट्रेचिंग बढ़ती है और ब्लड फ्लो में भी सुधार होता है.
यह भी पढ़ें: आंखों में दिख जाती है किडनी की सेहत, ये लक्षण दिखते ही भागें डॉक्टर के पास

 

क्यों जरूरी है योगासन?
दरअसल, लगातार काम करने या लगातार खड़े या बैठे रहने एक ही पोजीशन में रहने से तनाव हो जाता है. कमर दर्द सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती है ये तनाव, मानसिक थकान के कारण भी होता है जिसमें योग काफी असरदार सिद्ध होता है. योगासन बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स करने में मदद करता है. शुरुआत में कोई भी आसन करें तो 15 मिनट काफी है और धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाएं और इसे डेली रूटीन का हिस्सा बना लें. अगर आप बैक पेन से परेशान रहते हैं तो ये 3 योगासन आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Back painyogasanyoga posesHealthy Lifestyle

Trending news

दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए
1971 india pakistan war
दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए
हमें डिटेन नहीं किया गया है...लूथरा ब्रदर्स ने जी न्यूज से बातचीत में क्या-क्या कहा?
Goa Night Club Fire
हमें डिटेन नहीं किया गया है...लूथरा ब्रदर्स ने जी न्यूज से बातचीत में क्या-क्या कहा?
हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जड़ें RSS में हैं
tamilnadu news
हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जड़ें RSS में हैं
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'
rahul gandhi news
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
Weather
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
DNA
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
PM Modi
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
sharad pawar
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
no snow
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
Gaza peace plan
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?