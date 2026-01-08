स्ट्रेस होगा छूमंतर और बॉडी होगी डिटॉक्स, जानें 'शशांकासन' योग के हैरान कर देने वाले अद्भुत फायदे

Best Yoga to Detox Your Body: आजकल की भागदौड़ और स्ट्रेसफुल जिंदगी का हमारे मानसिक और शारीरिक सेहत पर बुरा असर पड़ता है. ऑफिस में लंबे समय तक बैठने से पीठ दर्द और तेजी से बढ़ता मेंटल स्ट्रेस आम समस्या बन गई है. ज्यादातर लोग इससे प्रभावित हैं, हालांकि आप इन्हें योग से दूर कर सकते हैं. योग शरीर को हेल्दी और बैलेंस्ड रखने का सबसे आसान और असरदार उपाय है. ऐसे ही एक असरदार आसन का नाम 'शशांकासन' है.

शशांकासन क्या है?

शशांकासन को खरगोश मुद्रा भी कहते हैं. इसके रोजाना प्रैक्टिस से से पीठ दर्द के साथ ही स्ट्रेस में भी राहत मिलती है, यह डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाता है और मन को शांत करता है. तन-मन दोनों को तरोताजा करने वाला यह आसन रोजाना कुछ मिनटों में कई लाभ प्रदान करता है.

क्या कहता है आयुष मंत्रालय?

भारत सरकार का आयुष मंत्रालय शशांकासन को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह देता है. एक्सपर्ट के अनुसार, शशांकासन स्ट्रेस कम करने, शरीर को डिटॉक्स करने और थकी हुई पीठ को आराम देने के लिए खासतौर से उपयोगी है. यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद है.

कैसे करते हैं शशांकासन?

शशांकासन का अभ्यास बहुत आसान है. इसके लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठें और घुटनों को मोड़कर एड़ियों पर नितंब रखें. दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और गहरी सांस लें. अब सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें, सिर को जमीन पर टिकाएं और हाथों को आगे की ओर फैलाएं. इस स्थिति में कुछ देर रुकें और सामान्य तरीके से सांस लें. फिर धीरे-धीरे वापस वज्रासन में आएं. शशांकासन का रोजाना 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करना बेहद फायदेमंद है.

शशांकासन के फायदे

शशांकासन के रोजाना प्रैक्टिस से कई लाभ मिलते हैं. सबसे पहले, यह स्ट्रेस और चिंता को कम करता है. आगे झुकने से मन शांत होता है और मानसिक थकान दूर होती है. यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, कब्ज से राहत दिलाता है और आंतों की सफाई करता है, जिससे शरीर डिटॉक्स होता है. थकी हुई पीठ और कमर को यह आसन आराम देता है, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पीठ दर्द में राहत प्रदान करता है. इसके अलावा, गर्दन, कंधों और पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिससे तनाव मुक्त होता है. यह डायबिटीज कंट्रोल में मदद करता है, हार्मोन संतुलन बनाता है और नींद की गुणवत्ता सुधारता है.

महिलाओं के लिए फायदेमंद

महिलाओं के लिए यह पीरियड्स की समस्याओं में भी फायदेमंद है. कुल मिलाकर, शशांकासन शरीर और मन दोनों को तरोताजा रखने का एक प्राकृतिक तरीका है. हालांकि, शशांकासन के अभ्यास में कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है. हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति इसे न करें, क्योंकि आगे झुकने से सिर में दबाव बढ़ सकता है. घुटनों में चोट, स्लिप डिस्क या गंभीर पीठ दर्द वाले लोग डॉक्टर की सलाह के बिना अभ्यास न करें. गर्भवती महिलाओं को इस आसन से बचना चाहिए.

इस चीजों का रखें ख्याल

इसके अलावा, गर्दन या कंधे में चोट, चक्कर आने की समस्या या हाल ही में पेट का ऑपरेशन हुआ हो तो इसे टालें. अभ्यास हमेशा खाली पेट करें और अगर कोई असुविधा महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं. शुरुआत में योग प्रशिक्षक की देखरेख में सीखें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.