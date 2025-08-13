केमिकल शैंपू लगा-लगा कर बाल हो गए हैं बर्बाद? इन 4 नेचुरल चीजों से पाएं हर समस्या से छुटकारा
केमिकल शैंपू लगा-लगा कर बाल हो गए हैं बर्बाद? इन 4 नेचुरल चीजों से पाएं हर समस्या से छुटकारा

बालों की सेहत बनाए रखना आजकल एक बड़ी चुनौती बन गया है. हर दिन बढ़ता प्रदूषण, गलत खान-पान, स्ट्रेस और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बालों को रूखा और कमजोर बना रहा है. ऐसे में प्राकृतिक चीजें आपके बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं. भृंगराज, दही और कुछ अन्य घरेलू नुस्खे न सिर्फ बालों को मजबूत बनाते हैं, बल्कि उनकी चमक और ग्रोथ भी बढ़ाते हैं. आइए जानते हैं विस्तार से.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 13, 2025, 12:23 PM IST


Hair Fall Treatment: आज के समय में बालों की समस्याएं जैसे झड़ना, सफेद होना, रूसी और कमजोर होना आम हो गई हैं. इससे हर उम्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं. इसका सबसे बड़ा कारण है कि बालों की सेहत का ध्यान रखना आजकल एक बड़ी चुनौती बन गया है. प्रदूषण, सही लाइफस्टाइल न होना, स्ट्रेस और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से बाल कमजोर, रूखे और झड़ने लगते हैं. इन समस्याओं के समाधान के लिए लगातार रिसर्च चल रहा है और कुछ नेचुरल चीजों को बालों के लिए बहुत ही लाभकारी पाया गया है. खास बात यह है कि आयुर्वेद भी सदियों से इन्हीं नेचुरल चीजों, जैसे भृंगराज, अदरक, नीम और दही को बालों की देखभाल लिए फायदेमंद मानता आया है.

भृंगराज
आयुर्वेद में भृंगराज को केशराज कहा जाता है. औषधीय गुणों से भरपूर यह एक ऐसा पौधा है जो विशेष रूप से बालों को काला, घना और मजबूत बनाने में कारगर माना जाता है. अमेरिकी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, इसमें मौजूद प्रमुख तत्व जैसे वेडेलोलैक्टोन, ल्यूटियोलिन और एपिजेनिन बालों की जड़ों को पोषण देने और झड़ने की प्रक्रिया को रोकने में सहायक होते हैं. कई रिसर्च में पाया गया है कि भृंगराज बालों के छोटे-छोटे छिद्र को सक्रिय करता है और उनकी ग्रोछ को बढ़ावा देता है. साथ ही यह सिर की त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर नए बालों के विकास में भी सहायता करता है.

अदरक
अदरक चाय का तो स्वाद बढ़ाती ही है, साथ ही यह कमाल की औषधि भी है. विज्ञान के मुताबिक, इसमें जिंजरोल नामक तत्व होता है, जो सिर की त्वचा में इंफ्लेमेशन और इन्फेक्शन को कम करता है. इससे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे बालों की जड़ों को पोषण मिलता है और बाल झड़ना धीरे-धीरे कम होता जाता है. यह डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है, जो बाल झड़ने का एक बड़ा प्रमुख कारण है.

नीम
आयुर्वेद में नीम को प्राकृतिक जीवाणुनाशक, फंगल को दूर करने वाला माना जाता है. बालों की समस्या जैसे डैंड्रफ, खुजली और फंगल इन्फेक्शन में नीम का तेल या पत्तों का लेप काफी राहत देता है. वैज्ञानिक रिसर्च भी इस बात की पुष्टि करती है कि नीम की पत्तियों में मौजूद क्वेर्सेटिन और निंबोलाइड जैसे तत्व स्कैल्प पर बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ को रोकते हैं, जिससे बाल स्वस्थ रहते हैं और उनका गिरना रुकता है.

दही
दही सिर्फ पेट के लिए ही नहीं बल्कि बालों के लिए भी लाभकारी है. इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया स्कैल्प की खराब कोशिकाओं को हटाते हैं और बालों को प्राकृतिक रूप से कंडीशन करते हैं. विज्ञान कहता है कि दही के लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया स्कैल्प माइक्रोबायोटा को बैलेंस करने में मदद करते हैं, जिससे डैंड्रफ, खुजली और इंफेक्शन में राहत मिलती है. इसके साथ ही दही में मौजूद प्रोटीन बालों को मजबूती देता है और उनमें चमक लाता है.

(आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

