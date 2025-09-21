जीवन के मुश्किल समय से बाहर निकाल सकते हैं भगवान कृष्ण के ये उपदेश

जीवन में समय कभी भी एक जैसा नहीं होता है. जिंदगी में कभी खुशियां आती है तो कभी निराशा छा जाती है. मुश्किल समय में कई बार इंसान खुद को संभाल नहीं पाता है. मुश्किल समय से बाहर निकलने के लिए भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का पालन कर सकते हैं. आइए जानते हैं गीता के उन उपदेश के बारे में जिसे सुन या पढ़ मुश्किल समय से बाहर निकल सकते हैं.

गीता का उपदेश

अगर भगवान किसी को दुख के पास ले जाता है तो वह उसे उस दुख से दूर करने का भी रास्ता दिखाता है.

गीता का उपदेश

इंसान जैसा चाहें बन सकता है, अगर वह इंसान पूरे विश्वास के साथ उस चीज को पाने का चिंतन करें.

गीता का उपदेश

जो हो रहा है उसे होने दो भगवान ने तुम्हारी सोच से ज्यादा बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है.

गीता का उपदेश

अगर आपके जीवन की कंडीशन या समय आपके हक में नहीं है तो भगवान पर विश्वास कीजिए वह आपके बेहतर की तलाश में है.

गीता का उपदेश

इंसान को समझना चाहिए तनाव से समस्या बढ़ सकती है. समस्या से निकलना है कि मुस्कराना पड़ेगा.

गीता का उपदेश

निंदा से डरना नहीं चाहिए अपने लक्ष्य को ना छोड़ें क्योंकि लक्ष्य मिलते ही ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है.

गीता उपदेश

जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है. भविष्य के बारे में चिंता ना करो. वर्तमान में रहना चाहिए.

