जीवन के मुश्किल समय से बाहर निकाल सकते हैं भगवान कृष्ण के ये उपदेश
Advertisement
trendingNow12931314
Hindi Newsलाइफस्टाइल

जीवन के मुश्किल समय से बाहर निकाल सकते हैं भगवान कृष्ण के ये उपदेश

जीवन में कभी काली रात आती है तो कभी खुशियों का सवेरा आता है. मुश्किल समय में अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं. मुश्किल समय में भगवान कृष्ण के ये उपदेश आपको हारने नहीं देंगे. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 21, 2025, 04:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जीवन के मुश्किल समय से बाहर निकाल सकते हैं भगवान कृष्ण के ये उपदेश

जीवन में समय कभी भी एक जैसा नहीं होता है. जिंदगी में कभी खुशियां आती है तो कभी निराशा छा जाती है. मुश्किल समय में कई बार इंसान खुद को संभाल नहीं पाता है. मुश्किल समय से बाहर निकलने के लिए भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का पालन कर सकते हैं. आइए जानते हैं गीता के उन उपदेश के बारे में जिसे सुन या पढ़ मुश्किल समय से बाहर निकल सकते हैं. 

गीता का उपदेश 
अगर भगवान किसी को दुख के पास ले जाता है तो वह उसे उस दुख से दूर करने का भी रास्ता दिखाता है. 

गीता का उपदेश 
इंसान जैसा चाहें बन सकता है, अगर वह इंसान पूरे विश्वास के साथ उस चीज को पाने का चिंतन करें.

Add Zee News as a Preferred Source

गीता का उपदेश 
जो हो रहा है उसे होने दो भगवान ने तुम्हारी सोच से ज्यादा बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है. 

गीता का उपदेश 
अगर आपके जीवन की कंडीशन या समय आपके हक में नहीं है तो भगवान पर विश्वास कीजिए वह आपके बेहतर की तलाश में है. 

गीता का उपदेश 
इंसान को समझना चाहिए तनाव से समस्या बढ़ सकती है. समस्या से निकलना है कि मुस्कराना पड़ेगा. 

गीता का उपदेश 
निंदा से डरना नहीं चाहिए अपने लक्ष्य को ना छोड़ें क्योंकि लक्ष्य मिलते ही ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है. 

गीता उपदेश 
जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है. भविष्य के बारे में चिंता ना करो. वर्तमान में रहना चाहिए. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें:  गरबा नाइट पर दिखेंगी सबसे खूबसूरत, बस ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ पहन लें ये ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी! 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestyleMotivational Quotes

Trending news

'नवरात्रि, टैरिफ या फिर GST...', कुछ देर में पीएम मोदी करेंगे देश को संबोधित
pm modi speech LIVE updates
'नवरात्रि, टैरिफ या फिर GST...', कुछ देर में पीएम मोदी करेंगे देश को संबोधित
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
PM Modi address
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
Karnataka News in Hindi
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
Priyanka Gandhi Wayanad Visit
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
Viral News
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
अमित शाह की पीएम मोदी से कैसे हुई दोस्ती? सियासी पिच पर नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी
PM Modi
अमित शाह की पीएम मोदी से कैसे हुई दोस्ती? सियासी पिच पर नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी
विदेशों में लाखों-करोड़ों में बिक रहे चंडीगढ़ से चुराए फर्नीचर, क्या है खासियत?
Chandigarh heritage furniture
विदेशों में लाखों-करोड़ों में बिक रहे चंडीगढ़ से चुराए फर्नीचर, क्या है खासियत?
‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?
Fake news influencer arrested
‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट हैक
Eknath Shinde
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट हैक
;