जिम से नहीं, योग से चौड़ा और मजबूत करें कंधा; रोज करना शुरू कर दें 'भुजबंध-शक्ति-विकासक'

Bhujabandha Shakti Vikasaka: भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब लाइफस्टाइल हमें बीमारियों का घर बना रही है. लेकिन अच्छी बात ये है कि आप योग की मदद से इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं. वहीं इस खबर में हम आपको भुजबंध-शक्ति-विकासक फायदे बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 03, 2026, 11:17 PM IST
Bhujabandha Shakti Vikasaka: आज के समय में हम भागदौड़ और स्ट्रेसफुल जिंदगी जी रहे हैं. वहीं खराब लाइफस्टाइल हमारे शरीर को बीमारियों का घर बना रहा है. हालांकि योग की मदद से हम पूरी तरह फिट रह सकते हैं. वहीं 'भुजबंध-शक्ति-विकासक' एक ऐसा योग है, जो बॉडी को हेल्दी रखने के साथ-साथ ब्रेन के लिए भी फायदेमंद है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि रोज 'भुजबंध-शक्ति-विकासक' योगासन करने से आपको क्या फायदा मिल सकता है.

 

क्या कहता है आयुष मंत्रायल?
भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने नित्य योग अभियान के तहत एक सरल और प्रभावी योग क्रिया 'भुजबन्ध-शक्ति-विकासक' को लोगों के दैनिक जीवन में शामिल करने की सलाह दी है. यह क्रिया विशेष रूप से कंधों, भुजाओं और ऊपरी शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में कारगर है. नियमित अभ्यास से न केवल शरीर की शारीरिक शक्ति बढ़ती है, बल्कि एनर्जी, स्फूर्ति और मानसिक ताजगी भी मिलती है.

भुजबंध-शक्ति-विकासक किस पर असर करता है?
भुजबन्ध-शक्ति-विकासक योग अभ्यास भुजाओं (आर्म्स) और कंधों की मांसपेशियों को सक्रिय करके उनकी शक्ति और लचीलापन बढ़ाता है. यह क्रिया शरीर के ऊपरी हिस्से में रक्त संचार को बेहतर बनाती है, मांसपेशियों को गठीला और आकर्षक बनाकर थकान दूर करने में मदद करती है.

 

कैसे करें भुजबंध-शक्ति-विकासक?
एक्सपर्ट के अनुसार, यह अभ्यास घर पर आसानी से किया जा सकता है और किसी विशेष उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती. अभ्यास करने का सरल तरीका सबसे पहले दोनों पैर मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं. शरीर को तनावमुक्त रखें. दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध लें. फिर दोनों भुजाओं को कोहनी से मोड़ें, ताकि कोहनी और कंधे के बीच 90 डिग्री का कोण बन जाए. मुट्ठियों को एक सीध में रखते हुए दोनों हाथों को तेज गति से वक्षस्थल (छाती) के सामने लाएं और फिर पीछे की ओर ले जाएं. इस क्रिया को आगे-पीछे तेजी से दोहराएं. शुरुआत में इसे 20-30 बार करें, धीरे-धीरे संख्या बढ़ा सकते हैं.

 

भुजबंध-शक्ति-विकासक के लाभ
इस अभ्यास से कई लाभ मिलते हैं. कंधों और भुजाओं की मांसपेशियां मजबूत और गठीली बनती हैं. शरीर के ऊपरी हिस्से में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे थकान और सुस्ती दूर होती है. कंधों में जकड़न और दर्द से राहत मिलती है. शरीर को एनर्जी मिलती है. नियमित अभ्यास से हाथों की ताकत बढ़ती है और पोश्चर सुधरती है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

