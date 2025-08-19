भूमि पेडनेकर की तरह पहनें पर्पल अनारकली सूट, रॉयल टच न आ जाए तो फिर कहना
भूमि पेडनेकर की तरह पहनें पर्पल अनारकली सूट, रॉयल टच न आ जाए तो फिर कहना

अपने रीसेंट लुक में, भूमि पेडनेकर ने मृणालिनी राव के डिजाइन की गई रॉयल पर्पल अनारकली सेट के जरिए सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है. हालांकि इस आटफिट की कीमत काफी लोगों के बजट से बाहर है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 19, 2025, 08:54 AM IST
भूमि पेडनेकर की तरह पहनें पर्पल अनारकली सूट, रॉयल टच न आ जाए तो फिर कहना

Bhumi Pednekar Royal Purple Anarkali Set: बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर हमेशा से ही अपने फैशन से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती रही हैं और उनका रीसेंट लुक भी कोई एक्सेप्शन नहीं है. इस हसीना ने मृणालिनी राव (Mrunalini Rao) के डिजाइन किए हुए रॉयल पर्पल अनारकली सेट में कदम रखा, जो ट्रैडिशन और मॉडर्न ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन

भूमि का रॉयल पर्पल लुक
भूमि पेडनेकर ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने रॉयल पर्पल लुक वाले सूच की तस्वीरें शेयर कीं, कैप्शन में उन्होंने लिखा, "आज कुछ अजीब सा फील हो रहा है, अच्छा अजीब." एक्ट्रेस अपने एथनिक आउटफिट में क्वीन वाली वाइब्स दे रही हैं.

इस सूट की कीमत
इस अनारकली सेट की कीमत 1,18,500 रुपये है जिसे अट्रैक्टिव ज्वैलरी से सजाया गया है. ये आउटफिट अपने गहरे ज्वैल टोन, बारीक डिजाइन और अट्रैक्टिव सिल्हूट के लिए बेहद खास था, जिससे एक बार फिर साबित हुआ कि भूमि रेड कार्पेट और त्यौहारों के लिए क्यों पसंदीदा हैं.

 

दिल जीत रही हैं भूमि
अनारकली में नेकलाइन गोल्डन एम्ब्रॉयडरी से सजी है, जो इस फ्लोई आउटफिट में काफी रिच लग रही है. इसके स्कैलप्ड एज और रिफाइन टच दिया गया है, जबकि इसके फ्लेयर ने एक शाही, पुराने जमाने का अट्रैक्शन पैदा किया. कढ़ाई वाले बॉर्डर वाला मैचिंग दुपट्टा उनके कंधों पर खूबसूरती से लपेटा गया था, जो उनके लुक को एक ग्रेस के साथ फ्रेम कर रहा है. भूमि ने इस आउटफिट को सुनहरे रंग के स्टिलेटोज के साथ पेयर किया था, जो आउटफिट की रिचनेस से ध्यान हटाए बिना इसे और भी अट्रैक्टिव और शाइनी बना रहे थे.

ज्वैलरी 
उनके ज्वैलरी ने पूरे लुक को एक साथ समेट दिया. लटकते हुए सोने के झुमके, एक स्टेटमेंट ब्रेसलेट और अंगूठियों ने एक एस्थेटिक पैदा किया, जिसने शाही बैंगनी रंग को बिना ज्यादा हैवी किए और निखार दिया.

हल्का मेकअप
मेकअप की बात करें, भूमि ने पॉलिश और सॉफ्ट ग्लैमर का ऑप्शन चुना. उनकी त्वचा एक चमकदार बेस के साथ दमक रही थी, जबकि उनके गालों पर गर्माहट की झलक थी. आंखों को नॉर्मल लेकिन क्लियर रखा गया था, जिसमें काजल से सजी पलकों और हल्के रंगों वाली पलकों पर जोर दिया गया था. न्यूड लिप्स ने आउटफिट के बोल्डनेस को बैलेंस किया, जिससे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहा। उन्होंने अपने बालों को स्लीक और बीच से अलग करके, एक स्ट्रक्चर्ड हाफ-अप स्टाइल में पीछे की ओर बांधा था, जो अनारकली की क्लीन के साथ मेल खा रहा है.

