भूमि पेडनेकर का वॉटर ब्रांड, बोतल में पानी या सोना? 750ml की कीमत ₹200, खासियत सुनकर दंग रह जाएंगे

'दम लगाके हईशा' मूवी से बॉलीवुड में अपना सफल करियर बनाने के बाद 36 की उम्र में भूमि पेडनेकर अब एक बिजनेस वूमन भी हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपना एक वॉटर ब्रांड लॉन्च किया है, जिसका नाम बैकबे है. यह एक प्लास्टिक फ्री मिनरल वाटर है, जो ग्रीन फ्यूचर को सपोर्ट करता है. एक्ट्रेस ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ये पानी बहुत ही खास है. इसका प्लांट हिमाचल में है. पानी के साथ इसकी पैकेजिंग भी बहुत खास है, इसे आसानी से रिसाइकिल किया जा सकता है, इसका कैप बायो कैप है.

पानी की कीमत पर बात करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि हमारे पास 500 मिली और 750 मिली के दो SKU हैं. हमने इसकी कीमत बहुत महंगे प्लास्टिक वेरिएंट और सबसे सस्ते ग्लास वेरिएंट के बीच में रखी है. जो प्लास्टिक की कीमत ₹90 तक और ग्लास की कीमत ₹600 तक है. वहीं, हमने 500 मिली की कीमत ₹150 और 750 मिली वाले पानी की बोतल की कीमत ₹200 रखा है. यह प्रीमियम पानी है, लेकिन हम इसकी कीमत ऐसी रखना चाहते थे कि यह लोगों की पहुंच में रहे. हालांकि सोशल मीडिया पर कीमतों के कारण एक्ट्रेस काफी ट्रोल हो रही हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि पानी के इतने महंगे होने का कारण क्या है?

जल है तो जीवन है!

आपके शरीर का लगभग सभी मेजर सिस्टम फंक्शन और सर्वाइव करने के लिए पानी पर डिपेंड हैं. एक सामान्य व्यस्क व्यक्ति के शरीर में 60 प्रतिशत पानी है. मिशेल (1945) के अनुसार, ब्रेन और हार्ट 73% पानी से बने होते हैं. इसके साथ ही फेफड़े लगभग 83%, त्वचा में 64%, मांसपेशियों और गुर्दों में 79%, और हड्डियों 31% पानी से बनी होती हैं. इसलिए जिंदा रहने के लिए आपको हर दिन एक निश्चित मात्रा में पानी पीना जरूरी है. आम तौर पर, एक वयस्क पुरुष को प्रतिदिन लगभग 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि एक वयस्क महिला को प्रतिदिन लगभग 2.2 लीटर पानी की आवश्यकता होती है. एक व्यक्ति को आवश्यक सारा पानी तरल पदार्थों से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इसमें से कुछ पानी हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन में भी होता है.

फ्रेश वाटर मिलना हो रहा दुर्लभ

आप जो पानी पी रहे हैं, वो ना ही शुद्ध है ना ही फ्रेश है. काफी हद तक संभावना है कि इसमें कई तरह के पोषक तत्वों की कमियां और केमिकल, बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं. ये वो पानी है जो आपको फ्री में मिल रहा है. लेकिन यदि आप पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं तो आपको भूमि पेडनेकर के बैकबे समेत कई वाटर ब्रांड फ्रेश वाटर उपलब्ध करा सकते हैं. और यदि कीमत सुन आपको ये लगे कि ये ब्रांड आपको लूटने रहे हैं, तो यह समझ लीजिए- पृथ्वी पर 97.5 प्रतिशत पानी मौजूद है, लेकिन इसमें से सिर्फ 3 प्रतिशत ही पीने योग्य है. जिसमें से सिर्फ 1 प्रतिशत पानी ही इस्तेमाल करने के रूप में मौजूद है, बाकी ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है. अब इस एक प्रतिशत का कुछ हिस्सा इतना प्रदूषित हो चुका है, कि इसे पीने से जान नहीं बल्कि जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं. ऐसे में अंत में फ्रेश वाटर की मात्रा हमारे पास इतनी कम बचती है, कि इसे लोगों के बीच पहुंचाना मुश्किल होने के साथ ही एक महंगा प्रोसेस हो जाता है.

प्रीमियम वाटर क्या होता है?

भूमि ने बताया कि उनका हिमालियन प्रीमियम वाटर ब्रांड है. ऐसा पानी जो क्वालिटी में हाई होने के साथ टेस्ट में भी अच्छा हो. यह डिस्टिल से लेकर झरने के पानी तक, या दोनों का मिश्रण भी हो सकता है. प्रीमियम पानी की कीमत ब्रांड और पानी के स्रोत के आधार पर अलग-अलग हो सकती हैं. नेचुरल सोर्स से आने वाला फ्रेश वॉटर में पोषक तत्वों और मिनरल्स की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिसे ये आपके शरीर के लिए दवा की तरह काम करता है.

फ्रेश मिनरल वाटर के फायदे

वेबएमडी की रिपोर्ट के अनुसार, मिनरल वाटर के सेवन से हार्ट की बीमारी का खतरा कम होता है, और फंक्शन में सुधार होता है. इसके साथ ही हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है. डाइजेशन बेहतर होता है, यदि आप कब्ज से परेशान हैं तो मिनरल वाटर आपके लिए रेचक का काम कर सकता है.

