बोतल के ढक्कन के रंग में छिपा होता है बड़ा राज, 99 फीसदी लोग नहीं जानते ये बात!
बोतल के ढक्कन के रंग में छिपा होता है बड़ा राज, 99 फीसदी लोग नहीं जानते ये बात!

जब भी मार्केट से पानी खरीदते हैं तो हमारा ध्यान ज्यादातर ब्रांड कीमत पर ही जाता है. लेकिन क्या आपने कभी उसके ढक्कन के रंग पर गौर किया है? नीला, सफेद, हरा, पीला या काला हर रंग का एक खास मतलब होता है. ये रंग बहुत कुछ बताते हैं, आइए जानते हैं..

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 10, 2025, 08:57 AM IST
बोतल के ढक्कन के रंग में छिपा होता है बड़ा राज, 99 फीसदी लोग नहीं जानते ये बात!

Color Of Bottle Cap: जब भी हम कहीं बाहर होते हैं और प्यास लगती है तो तुरंत पानी की बोतल खरीद लेते हैं. लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि पानी की बोतल के ढक्कन का रंग अलग-अलग होता है. कोई नीला तो कोई सफेद या फिर पीला, काला, सफेद रंग. क्या आपको पता है कि पानी की बोतलों के ढक्कनों का रंग अलग-अलग क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है. आइए जानते हैं.

नीले रंग का ढक्कन
जब भी आप मार्केट से पानी की बोतल खरीदते हैं तो ज्यादातर बोतलों का ढक्कन नीला ही होता है. दरअसर पानी की बोतलों के ढक्कनों के रंगे के पीछे बड़ा मतलब होता है. पानी की बोतलों के नीले ढक्कन का मतलब होता है कि इस बोतल में मौजूद पानी झरने से लिया गया है, यानी यह मिनरल वॉटर है. जो सेहत के लिए अच्छा होता है.

सफेद रंग का ढक्कन
नीले रंग के बाद सबसे ज्यादा सफेद रंग के ढक्कनों वाला पानी बाजारों में मिलता है. ढक्कनों के सफदे रंग होने के भी अपने अलग मायने हैं. सफेद रंग ये बताता है कि पानी को मशीन से शुद्ध किया गया है, यानी ये किसी आरओ प्लांट या ऐसी ही फिल्टर मशीन से भरकर तैयार किया गया है. ये पानी भी सेहत के लिए सही होता है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

हरे रंग का ढक्कन
आपने बहुत बाद हरे रंग के ढक्कन वाला पानी का बोतल लिए होंगे. लेकिन कभी सोचा है क्या कि इस ढक्कन के हरे रंग का क्या मतलब है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरे रंग का मतलब है कि इसमें फ्लेवर एड किया गया है. पानी का स्वाद बदलने के लिए ऐसा किया जाता है. यह पानी भी सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं होता है, आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं.

काले रंग का ढक्कन
इन सभी रंगों के अलावा काले रंग की ढक्कन वाली बोतल भी मार्केट में मिलती दिखाई देती है. आम लोग इस पानी को लेने में कतराते हैं. इसके पीछे का कारण है कि पानी काफी ज्यादा महंगा होता है. इस पानी को एल्कलाइन वाटर कहते हैं. इसे खास तरीके से शुद्ध किया जाता है और इस पानी में कई मिनरल्स होते हैं. दुनियाभर के तमाम स्पोर्ट्सपर्सन और सेलिब्रिटी इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं.

पीले रंग का ढक्कन
पानी की कुछ बोतलों के ढक्कन का रंग पीला भी होता है. बहुत लोगों को इस रंग की ढक्कन वाला पानी बहुत पसंद आता है. इस पीले रंग के ढक्कन वाली बोतल के पानी में विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स मिले होते हैं. जो हमारी सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं.

तो अगली बार जब भी आप कहीं बाहर जाएं और आपको पानी की बोतल खरीदनी हो तो आप इन अलग-अलग रंग के ढक्कनों पर जरूर ध्यान दें.

