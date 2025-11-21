हेल्दी हार्ट के लिए कलौंजी का इस तरह करें सेवन, सेहत के लिए शानदार है काले बीज!

भारतीय रसोई में औषधीय गुणों से भरपूर कई मसाले होते हैं. इनके सेवन से न केवल भोजन का स्वाद बढ़ता है बल्कि कई शारीरिक समस्याओं को दूर करने में भी मदद करते हैं. ऐसा ही एक नाम है कलौंजी, जो खाने के स्वाद को बढ़ाता है और दिल के साथ अन्य समस्याओं को भी दूर करने में कारगर है.इस काले और छोटे दाने का इस्तेमाल अचार के साथ अन्य पकवानों के रूप में भी होता है. कलौंजी का सही तरीके से सेवन कई समस्याओं को भगाने में कारगर है.

कलौंजी के फायदे

भारत सरकार का आयुष मंत्रालय कलौंजी के सेवन से होने वाले लाभ और सेवन की विधि के बारे में विस्तार से जानकारी देता है. एक्सपर्ट कलौंजी को दिल की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद बताते हैं. मंत्रालय के अनुसार, कलौंजी का सेवन हृदय स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है. इसमें मौजूद पोषक तत्व हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में सहायक होते हैं. यह दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है.

कोलेस्ट्रॉल हो सकता है कम

कलौंजी में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में जानकारी देते हुए एक्सपर्ट बताते हैं कि कलौंजी में मौजूद तत्व दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद करते हैं. इसके अलावा यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और रक्त नलिकाओं को स्वस्थ रखने में भी सहायक है. खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाने में मदद करता है, जिससे दिल का स्वास्थ्य बेहतर रहता है. कलौंजी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं.

पाचन तंत्र होगा मजबूत

कलौंजी का सेवन पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है. यह आंतों में सूजन को कम करता है और कब्ज, अपच, गैस जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक है.

कलौंजी में फैटी एसिड और अन्य तत्व होते हैं, जो शरीर में जमा अतिरिक्त वसा को कम करने में मदद करते हैं. यह शरीर की चर्बी को कम करने और वजन घटाने में भी मदद करते हैं. यही नहीं कलौंजी का तेल त्वचा और बालों के लिए भी बेहद लाभकारी है. इसमें एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं. साथ ही यह मुंहासे, दाग-धब्बे और त्वचा से संबंधित संक्रमण से भी बचाव करता है.कलौंजी का सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए भी लाभकारी है. यह ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है. यह इंसुलिन के कार्य को बेहतर बनाता है, जिससे डायबिटीज के नियंत्रण में भी मदद मिलती है.

इनपुट-आईएएनएस

