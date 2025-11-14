Advertisement
trendingNow13003704
Hindi Newsलाइफस्टाइल

1 या 2 नहीं, 5 फायदे देगा रसोई में रखा ये छोटा-सा मसाला, आज से ही करें रूटीन में शामिल

Black Pepper: छोटी-सी काली मिर्च दिखने में भले ही छोटी हो लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है. छोटी-सी काली मिर्च आपके शरीर के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि कई फायदे पहुंचा सकती है. चलिए जानते हैं रोजाना काली मिर्च खाने से क्या फायदे मिल सकते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 14, 2025, 04:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1 या 2 नहीं, 5 फायदे देगा रसोई में रखा ये छोटा-सा मसाला, आज से ही करें रूटीन में शामिल

Black Pepper: काली मिर्च भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाएगी. भारतीय इसको खाने में मसाले के तौर पर यूज करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि छोटी-सी काली मिर्च दिखने में भले ही छोटी हो लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है. छोटी-सी काली मिर्च आपके शरीर के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि कई फायदे पहुंचा सकती है. चलिए जानते हैं रोजाना काली मिर्च खाना इम्यूनिटी बूस्टर से लेकर पाचन और मेटाबॉलिज्म तक फायदेमंद है.

फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं
दरअसल काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं तो बॉडी में जमा फ्री रेडिकल्स को कम करते है. ये आपकी कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और जवान दिखने में मदद करते हैं. इतना ही नहीं ये स्किन के लिए भी काफी फायदेमंद है. काली मिर्च में सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं स्किन प्रॉब्लम को कम करने में हेल्प करते हैं.

पेट का भारीपन
जब कभी आप स्वाद-स्वाद में ज्यादा खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद पेट फूला फूला रहता है या पेट में भारीपन महसूस होता है. ऐसे में यदि आप काली मिर्च का सेवन करते हैं तो ये आपके पेट के भारीपन को कम कर गैस और एसिडिटी से छुटकारा दिला सकती है. ये पाचन को दुरुस्त करने में हेल्प कर सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मेंटल हेल्थ
फिजिकल हेल्थ से ज्यादा मेंटल हेल्थ जरूरी है. फिजिकल हेल्थ दिखती है, लेकिन हमको मेंटल हेल्थ ज्यादा प्रभावित करती है. ऐसे में मेंटल हेल्थ के लिए भी काली मिर्च रामबाण हो सकती है. ये मूड और मेंटल फोकस और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करती है. 
यह भी पढ़ें: प्रोटीन पाउडर के साथ भूलकर भी न करें ये गलती, बिगड़ सकती है सेहत

 

वेट लॉस
सर्दियां शुरू हो गई हैं ऐसे में सर्दी खांसी जुकाम आम बात हो जाती है. ऐसे में काली मिर्च आपके काम आ सकती है. ये नेचुरल तरीके से बलगम को ढीला करने में मदद करती है जिससे सर्दी खांसी में आराम मिलता है. इतना ही नहीं रोजाना काली मिर्च का सेवन करने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी तेज होता है जिससे फैट बर्न करने में आसानी होती है. 

लिवर हेल्थ
अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम है या आप लिवर को अंदर से साफ रखना चाहते हैं तो आपको काली मिर्च का सेवन जरूर करना चाहिए. ये बॉडी से टॉक्सिन को निकालकर बाहर करती है जिससे पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है. इतना ही नहीं सर्दियों में इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी काली मिर्च कमाल का काम करेगी. काली मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

black pepperimmunity boosterWinter Tips

Trending news

फ्लावर समझे क्या, फायर निकली LJP,लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में तेज हुई 'चिराग' की लौ
bihar chunav 2025
फ्लावर समझे क्या, फायर निकली LJP,लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में तेज हुई 'चिराग' की लौ
बिहार में NDA की सुनामी, महागठबंधन का सूपड़ा साफ, लेकिन राहुल गांधी कहां हैं?
bihar chunav 2025
बिहार में NDA की सुनामी, महागठबंधन का सूपड़ा साफ, लेकिन राहुल गांधी कहां हैं?
गुरू के धाम का दर्शन करने पाकिस्तान गईं सरबजीत आखिर हैं कहां? अबतक सुराग भी न मिला
Kapurthala
गुरू के धाम का दर्शन करने पाकिस्तान गईं सरबजीत आखिर हैं कहां? अबतक सुराग भी न मिला
महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में जीती एनडीए? विपक्ष का बड़ा आरोप
Bihar election results 2025
महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में जीती एनडीए? विपक्ष का बड़ा आरोप
Bihar Election 2025 Results: बिहार में हर तरफ NDA का जलवा; जानिए जीत के 5 बड़े कारण
bihar
Bihar Election 2025 Results: बिहार में हर तरफ NDA का जलवा; जानिए जीत के 5 बड़े कारण
शाह-नीतीश के आंकड़े भी हुए फेल, सिर्फ इस शख्स ने बताए थे बिहार के सबसे सटीक आंकड़े
bihar chunav 2025
शाह-नीतीश के आंकड़े भी हुए फेल, सिर्फ इस शख्स ने बताए थे बिहार के सबसे सटीक आंकड़े
UAE से घसीटकर लाया गया भगोड़ा जगदीश पुनेठा, जानिए दिल्ली तक लाने का कानूनी प्रोसिजर
Jagdish Punetha
UAE से घसीटकर लाया गया भगोड़ा जगदीश पुनेठा, जानिए दिल्ली तक लाने का कानूनी प्रोसिजर
नगरोटा में BJP की जीत: कौन हैं देवयानी राणा, पिता की मौत के बाद राजनीति में रखा कदम
Devyani Rana
नगरोटा में BJP की जीत: कौन हैं देवयानी राणा, पिता की मौत के बाद राजनीति में रखा कदम
दिल्ली धमाके से जुड़े डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, आतंकवाद के खात्मे का दिया संदेश
Delhi blast
दिल्ली धमाके से जुड़े डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, आतंकवाद के खात्मे का दिया संदेश
हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीत रही BJP पस्त
Jubilee Hills
हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीत रही BJP पस्त