1 या 2 नहीं, 5 फायदे देगा रसोई में रखा ये छोटा-सा मसाला, आज से ही करें रूटीन में शामिल

Black Pepper: काली मिर्च भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाएगी. भारतीय इसको खाने में मसाले के तौर पर यूज करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि छोटी-सी काली मिर्च दिखने में भले ही छोटी हो लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है. छोटी-सी काली मिर्च आपके शरीर के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि कई फायदे पहुंचा सकती है. चलिए जानते हैं रोजाना काली मिर्च खाना इम्यूनिटी बूस्टर से लेकर पाचन और मेटाबॉलिज्म तक फायदेमंद है.

फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं

दरअसल काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं तो बॉडी में जमा फ्री रेडिकल्स को कम करते है. ये आपकी कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और जवान दिखने में मदद करते हैं. इतना ही नहीं ये स्किन के लिए भी काफी फायदेमंद है. काली मिर्च में सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं स्किन प्रॉब्लम को कम करने में हेल्प करते हैं.

पेट का भारीपन

जब कभी आप स्वाद-स्वाद में ज्यादा खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद पेट फूला फूला रहता है या पेट में भारीपन महसूस होता है. ऐसे में यदि आप काली मिर्च का सेवन करते हैं तो ये आपके पेट के भारीपन को कम कर गैस और एसिडिटी से छुटकारा दिला सकती है. ये पाचन को दुरुस्त करने में हेल्प कर सकती है.

मेंटल हेल्थ

फिजिकल हेल्थ से ज्यादा मेंटल हेल्थ जरूरी है. फिजिकल हेल्थ दिखती है, लेकिन हमको मेंटल हेल्थ ज्यादा प्रभावित करती है. ऐसे में मेंटल हेल्थ के लिए भी काली मिर्च रामबाण हो सकती है. ये मूड और मेंटल फोकस और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करती है.

वेट लॉस

सर्दियां शुरू हो गई हैं ऐसे में सर्दी खांसी जुकाम आम बात हो जाती है. ऐसे में काली मिर्च आपके काम आ सकती है. ये नेचुरल तरीके से बलगम को ढीला करने में मदद करती है जिससे सर्दी खांसी में आराम मिलता है. इतना ही नहीं रोजाना काली मिर्च का सेवन करने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी तेज होता है जिससे फैट बर्न करने में आसानी होती है.

लिवर हेल्थ

अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम है या आप लिवर को अंदर से साफ रखना चाहते हैं तो आपको काली मिर्च का सेवन जरूर करना चाहिए. ये बॉडी से टॉक्सिन को निकालकर बाहर करती है जिससे पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है. इतना ही नहीं सर्दियों में इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी काली मिर्च कमाल का काम करेगी. काली मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है.

