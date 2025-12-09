Advertisement
हड्डियां और मांसपेशियां होगी मजबूत, बस काले तिल का करें सेवन!

काला तिल सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. काला तिल का सेवन करने से मांसपेशियां मजबूत होती है वहीं हड्डियों की मरम्मत होती है. हेल्दी रहने के लिए डाइट में काले तिल को शामिल करें. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 09, 2025, 11:41 PM IST
काला तिल सिर्फ एक सामान्य बीज नहीं, बल्कि एक सुपरसीड है, जो अंदर और बाहर दोनों स्तर पर शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाता है. यह हड्डियों, नसों, मांसपेशियों और लिगामेंट को पोषण देने के साथ-साथ स्किन की सेहत सुधारने, दर्द और अकड़न कम करने और ऊर्जा बढ़ाने में भी बेहद असरदार है. इसलिए कहा जाता है कि काला तिल किसी भी सुपरफूड से कम नहीं है. यह बीज न सिर्फ स्वाद और खुशबू में शानदार है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाजवाब है. यह शरीर के हड्डी, मांसपेशियों, लिगामेंट और नसों तक गहराई से पोषण पहुंचाता है. इसमें भरपूर कैल्शियम, हेल्दी फैट और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत करने, टिशू की मरम्मत और मांसपेशियों की मजबूती में मदद करते हैं.

काले तिल के फायदे 
काला तिल का तेल भी बेहद असरदार है. इसका गर्म स्वभाव शरीर में सर्कुलेशन को बढ़ाता है, अकड़न कम करता है और चोट या थकान से प्रभावित टिशू को जल्दी ठीक करने में मदद करता है. अगर आप अक्सर मांसपेशियों में दर्द या जोड़ों में अकड़न महसूस करते हैं, तो काला तिल का सेवन या इसका तेल लगाने से राहत मिल सकती है. यह शरीर के अंदर नई जान डालता है और पुराने थकान या सूखापन को दूर करता है.

मांसपेशियों की बढ़ती है मजबूती 
इसके नियमित उपयोग से मांसपेशियों और जोड़ों की मजबूती बढ़ती है और हड्डियों की मरम्मत तेज होती है. टिशू, लिगामेंट और हड्डियों को यह गहराई तक पोषण देता है, जिससे शरीर अधिक लचीला और मजबूत बनता है. यही वजह है कि आयुर्वेद में इसे शांत करने वाला बीज भी कहा गया है. यह न सिर्फ अंदर से काम करता है, बल्कि बाहर से भी असर दिखाता है.

स्किन के लिए है फायदेमंद 
काला तिल का तेल स्किन के लिए भी वरदान है. इसे लगाने से त्वचा मुलायम और स्वस्थ रहती है, क्योंकि यह टिशू लेवल तक पोषण देता है. नसों और मेरुदंड को भी यह पोषण पहुंचाता है, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और थकान कम महसूस होती है. जो लोग नियमित रूप से काले तिल का सेवन करते हैं, उनके शरीर में सूखापन, दर्द और अकड़न कम होती है और संपूर्ण शारीरिक लचीलापन बढ़ता है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

Vitamin B12 की कमी दूर कर देंगी ये पत्तियां, शरीर के रग-रग में भर जाएगी ताकत! 

