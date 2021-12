High Blood Sugar: डायबिटीज में खतरे की घंटी है पेट से जुड़ी ये प्रॉब्लम, भूल से भी न करें इग्नोर

नई दिल्ली: टाइप टू डायबिटीज (Type 2 Diabetes) के मरीजों को ब्लोटिंग यानी पेट फूलने जैसे कुछ खास लक्षणों को भूल से भी इग्नोर नहीं करना चाहिए. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ब्लोटिंग (Bloating) की समस्या कई वजह से हो सकती है, लेकिन आमतौर पर ये पाचन से जुड़ी समस्याओं की वजह से होता है. अगर आपको ब्लोटिंग की समस्या लगातार परेशान कर रही है तो ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम या आपकी डाइट की वजह से हो सकता है या फिर कुछ मामलों में ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं.

क्यों होती है ब्लोटिंग की समस्या?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आपको डायबिटीज है और तब आपको ब्लोटिंग की समस्या हो रही है, तो इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. The Centres for Disease Control and Prevention (CDC) का कहना है कि ब्लड शुगर की वजह से Gastroparesis की स्थिति पैदा हो सकती है. ये कंडीशन इस बात पर प्रभाव डालती है कि आप अपना खाना किस तरह डाइजेस्ट करते हैं.

Gastroparesis की कंडीशन लंबे समय तक रह सकती है. जब पेट नॉर्मल तरीके से खाली नहीं हो पाता, कब्ज के साथ पेट फूलने की समस्या हो सकती है. इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है.

ब्लोटिंग के लक्षण

ब्लोटिंग के लक्षण हैं, खाते ही तुरंत पेट भर जाना, उल्टी और बीमार जैसा महसूस करना, भूख न लगना और वेट लॉस. हार्ट बर्न और ब्लोटिंग की कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो इन सामान्य पाचन से जुड़ी समस्याओं को इग्नोर न करें. हाई ब्लड शुगर की वजह से Gastroparesis की समस्या हो सकती है.

रिसर्च सेंटर Mayo Clinic के मुताबिक, Gastroparesis डायबिटीज की वजह से नहीं होता, लेकिन ये ब्लड शुगर लेवल पर असर डालता है. अगर आपको पहले से डायबिटीज की समस्या है, तो ब्लड शुगर में आने वाला उतार-चढ़ाव आपको परेशान कर सकता है और स्थिति बिगड़ सकती है.

करें ये उपाय

Hyperglycaemia एक मेडिकल कंडीशन है जब ब्लड शुगर लेवल हाई होता है. डायबिटीज के मरीजों में ये कॉमन प्रॉब्लम है. ऐसी चीजें न खाएं, जिससे गैस और ब्लोटिंग की समस्या हो. वहीं अगर ब्लोटिंग यानी पेट फूलने की समस्या लगातार बनी हुई है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.

डायबिटीज के मरीजों में कब्ज की समस्या ब्लोटिंग की वजह बन सकती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आपको कब्ज की समस्या है तो अपनी डाइट में फाइबर युक्त चीजों को शामिल करें. खूब सारे तरल पदार्थ पिएं और ​नियमित रूप से एक्सरसाइज करें.

हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में कारगर है ये चीज, रोज बस इतनी मात्रा में खाएं

हफ्ते में चार बार 20 से 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक आपके Bowel Function को ठीक रखेगी. अगर आप पर्याप्त मात्रा में तरल चीजें नहीं लेते, तो खाने में मौजूद फाइबर ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगा और आपको कब्ज की समस्या हो सकती है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि भरपूर मात्रा में तरल चीजें लें. खास तौर से पानी. इससे डाइ​जेस्टिव सिस्टम से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलेगी और कब्ज की समस्या दूर होगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)