खाली पैर घास में चलने से कौन से बीमारी ठीक होती है? जानें इसके फायदे
Walking Barefoot on Grass: आज के समय में हर व्यक्ति बीमारियों से घिरा हुआ है. ऐसे में खाली पैर हरी घास में चलने से आप खुद की सेहत को बेहद बना सकते हैं. इस खबर में हम आपको इसके फायदे बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 03:32 AM IST
  1. Walking Barefoot on Grass Benefits: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग जल्दी बीमारियों से घिर जाते हैं. काम का प्रेशर, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान, फिजिकल हेल्थ से लेकर मेंटल हेल्थ तक को खराब कर सकती है. ऐसे में खुद की सेहत का ख्याल का रखना बेहद जरूरी हो जाता है. इस खबर में हम आपको एक ऐसे आसान और नेचुरल उपाय के बारे में बताएंगे, जो आपकी मदद कर सकता है. खाली पैर गरी घास पर चलना, यह न केवल शरीर को ताजगी देता है, बल्कि गई गंभीर बीमारियों से भी बचाता है. इस खबर में हम आपको इसके फायदे बताएंगे. 
  2. ब्लड प्रेशर
    हरी घास पर खाली पैर चलने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है. ऐसा करने से शरीर की नसों पर हल्का प्रेशर पड़ता है. खासकर पैरों के तलवों में मौजूद एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एक्टिव हो जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. ऐसी स्थिति में खाली पैर हरी घास में चलने से हाई और लो ब्लड प्रेशर की समस्या में आराम मिल सकता है. 
  3. स्ट्रेस
    आज के समय में स्ट्रेस और चिंता बेहद आम समस्या हो गई है. ऐसे में सुबह के समय खाली पैट घास पर चलने से मन को एक अलग सुकून मिलता है. इससे स्ट्रेस, चिंता और ड्रिप्रेशन जैसी मेंटल समस्याओं से राहत मिल सकता है. वहीं, ऐसा करने से बॉडी में हैप्पी हार्मोन यानी एंडोर्फिन का लेवल बढ़ता है और बेहतर नींद आती है. 
  4. आंखों की रोशनी 
    बचपन से आंखों की रोशनी तेज करने के लिए हमें घास पर खाली पैर चलने की सलाह दी जाती थी. दरअसल पैरों के तलवों में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जो आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करते हैं. ऐसे में सुबह ताजी हरी घास और खुली हवा वॉक करने से आंखों की हेल्थ बेहतर होती है. 
  5. Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 
