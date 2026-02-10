Advertisement
trendingNow13104534
Hindi Newsलाइफस्टाइलहल्दी भी हो सकती है नीली! इस अनोखी जड़ी बूटी के फायदे जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

हल्दी भी हो सकती है नीली! इस अनोखी जड़ी बूटी के फायदे जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

Blue Turmeric: हर घर में रोजमर्रा की जिंदगी में पीली हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है. दाल, सब्जी से लेकर दूध तक में हल्दी मिलाई जाती है और ये सेहत का भी अहम हिस्सा मानी जाती है. पर क्या आपने कभी सोचा है कि हल्दी नीले रंग की भी हो सकती है. आज हम आपको बताएंगे इस अनोखी जड़ी बूटी के क्या फायदे हैं. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Feb 10, 2026, 02:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हल्दी भी हो सकती है नीली! इस अनोखी जड़ी बूटी के फायदे जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

कई लोगों को सुनने में ये बात बेहद ही अजीब लग सकती है पर दुनिया में केवल पीली नहीं बल्कि नीली रंग की हल्दी भी मौजूद है. ये हल्दी अपने खास औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है. आयुर्वेद में इसका जिक्र लंबे समय से किया जाता रहा है और अब ये धीरे-धीरे लोगों के बीच भी पहचानी जा रही है. नीली हल्दी को वैज्ञानिक भाषा में Curcuma caesia कहा जाता है. सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. इम्युनिटी बढ़ाने से लेकर दर्द और सूजन कम करने तक आयुर्वेद में इसके कई फायदे बताए जाते हैं. 

बैक्टीरियल गुण
भारत में बहुत से लोग इसे काली हल्दी के नाम से भी जानते हैं. इसका रंग अंदर से गहरा नीला या बैंगनी होता है जिस वजह से इसे नीली हल्दी कहा जाता है. ये आम हल्दी की तुलना में काफी दुर्लभ और फायदेमंद मानी जाती है और भारत के कुछ हिस्सों में ही पाई जाती है. आयुर्वेद के अनुसार नीली हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं.  इसका इस्तेमाल पुराने समय से दर्द, सूजन और चोट में किया जाता रहा है. माना जाता है कि ये जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों की जकड़न में राहत देता है. 

इम्युनिटी बूस्टर
इस अनोखी नीली हल्दी को इम्युनिटी बूस्टर के रूप में भी जाना जाता है. बदलते मौसम में होने वाली सर्दी, खांसी और संक्रमण से बचाव के लिए इसका उपयोग किया जाता रहा है. कुछ लोग इसे चूर्ण के रूप में तो कुछ काढ़े के की तरह इस्तेमाल करते हैं. इस हल्दी के एंटीऑक्सीडेंट गुण स्किन को साफ और हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं. हालांकि नीली हल्दी बहुत ताकतवर मानी जाती है इसलिए इसका इस्तेमाल सावधानी के साथ करना बेहद जरूरी है. गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को इससे दूर रहने की सलाह दी जाती है. कुल मिलाकर नीली हल्दी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो अपने अनोखे रंग और औषधीय गुणों की वजह से खास मानी जाती है. पीली हल्दी की तरह यह रोजमर्रा के इस्तेमाल में नहीं आती लेकिन सही जानकारी और सही तरीके से उपयोग करने पर ये सेहत के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, करियर ऑपरट्यूनिटी और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की...और पढ़ें

TAGS

blue turmericindigo turmeric

Trending news

स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव, 118 सांसदों ने दिया समर्थन
Debate on no-confidence motion
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव, 118 सांसदों ने दिया समर्थन
मौर्य वंश का काल था ये 'क्रूर शासक'... जिसने किया था सिर के बदले सोना देने का ऐलान
Pushyamitra Shunga
मौर्य वंश का काल था ये 'क्रूर शासक'... जिसने किया था सिर के बदले सोना देने का ऐलान
मैं बंगाल हूं! अमनपसंद गांववालों की धरती जब कंकालों से भर गई तब हिंसा का जन्म हुआ
bengal violence
मैं बंगाल हूं! अमनपसंद गांववालों की धरती जब कंकालों से भर गई तब हिंसा का जन्म हुआ
पिता की कुर्सी पर बैठीं मां सुनेत्रा पवार तो भावुक हुए अजित पवार के बेटे-Video
Sunetra Pawar
पिता की कुर्सी पर बैठीं मां सुनेत्रा पवार तो भावुक हुए अजित पवार के बेटे-Video
बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...
bad haircut case
बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...
किताब पब्लिश नहीं तो Available कैसे? जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट ने मचाई खलबली
manoj mukund naravane book controversy
किताब पब्लिश नहीं तो Available कैसे? जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट ने मचाई खलबली
Parliament Session LIVE: एकतरफा फैसले करते हैं... कांग्रेस ने ओम बिरला के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, 118 सांसदों के हस्ताक्षर
parliament
Parliament Session LIVE: एकतरफा फैसले करते हैं... कांग्रेस ने ओम बिरला के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, 118 सांसदों के हस्ताक्षर
जेल में गांधी को पढ़ा, लिखे निबंध… बॉम्बे HC ने POCSO दोषी की घटा दी उम्रकैद की सजा
Bombay High Court
जेल में गांधी को पढ़ा, लिखे निबंध… बॉम्बे HC ने POCSO दोषी की घटा दी उम्रकैद की सजा
एडविना - नेहरू में कैसा रिश्ता था? संसद में किताब की जिल्द दिखाई, अंदर लिखा क्या है
Pandit Jawaharlal Nehru
एडविना - नेहरू में कैसा रिश्ता था? संसद में किताब की जिल्द दिखाई, अंदर लिखा क्या है
'लीकर' कौन? जनरल नरवणे की किताब पर सस्पेंस, रात में पब्लिशर ने कहा- अभी छपी ही नहीं
manoj mukund naravane book controversy
'लीकर' कौन? जनरल नरवणे की किताब पर सस्पेंस, रात में पब्लिशर ने कहा- अभी छपी ही नहीं