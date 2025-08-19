मीटिंग में हाथ क्रॉस करके बैठना बेवजह नहीं है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है 5 बातें

Cross Arms Body Language: ऑफिस या प्रोफेशनल माहौल में आपका बॉडी लैंग्वेज आपकी सोच, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी को बयां करता है. मीटिंग में आप कैसे बैठते हैं, कैसे हाथों-पैरों की मूवमेंट करते हैं और किस तरह दूसरों को सुनते हैं, ये सब आपके बारे में बहुत कुछ कह देता है. इनमें से एक सबसे आम पोज है- हाथ क्रॉस करके बैठना. ये छोटी सी आदत कई बार सामने वाले को आपके मूड, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी का आईना दिखा देती है. आइए जानते हैं, मीटिंग के दौरान हाथ क्रॉस करके बैठना क्या संकेत देता है.

आर्म क्रॉस करके बैठने का मतलब

1. डिफेंसिव नेचर का संकेत

हाथ क्रॉस करने को अक्सर डिफेंसिव पोज़ माना जाता है. इसका मतलब होता है कि आप खुद को किसी बातचीत से बचाने या अपनी सोच को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं. मीटिंग में ये पोज ये दिखा सकता है कि आप सामने रखी जा रही राय या विचारों को तुरंत स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं और खुद को थोड़ा अलग-थलग महसूस कर रहे हैं.

2. कॉन्फिडेंस की कमी या डिसकंफर्ट

बहुत से लोग तब हाथ क्रॉस करके बैठते हैं जब वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हों. ये किसी नए माहौल, सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी या किसी कठिन सवाल का सामना करने की स्थिति में हो सकता है. ये इशारा करता है कि आप पूरी तरह सहज नहीं हैं और अपने अंदर की झिझक छिपाने की कोशिश कर रहे हैं.

3. सोच-विचार और फोकस की निशानी

कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर बार हाथ क्रॉस करना नेगेटिव नहीं होता. कई लोग गहरी सोच या फोकस में रहते हुए भी ये पोज अपनाते हैं. यानी वो सामने रखे गई बातों पर फोकस कर रहे होते हैं और गहराई से सोच रहे होते हैं. ऐसे में ये एक सोचने की आदत भी मानी जा सकती है.

4. सेल्फ कंट्रोल

कुछ लोगों के लिए हाथ क्रॉस करना एक तरह का सेल्फ-कंट्रोल भी होता है. वो भावनाओं को ज्यादा बाहर न दिखाकर खुद को संयमित रखने की कोशिश करते हैं. खासकर, जब मीटिंग में चर्चा गरम हो रही हो या किसी मुद्दे पर असहमति हो, तो ये बॉडी लैंग्वेज ये जताती है कि इंसान खुद पर काबू रख रहा है.

5. पर्सनालिटी की झलक

अगर कोई शख्स बार-बार इस पोज में बैठता है, तो ये उसकी इंट्रोवर्टेड या रिजर्व नेचर का इशारा हो सकता है. वहीं, कभी-कभार ऐसा करना सिर्फ हालात पर डिपेंड करता है.

इन बातों को समझें

मीटिंग में हाथ क्रॉस करके बैठना हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन लगातार ऐसा करना ये मैसेज दे सकता है कि आप खुले विचारों वाले नहीं हैं. बेहतर होगा कि आप हालात के मुताबिक अपना बॉडी लैंग्वेज बदलें. थोड़ी खुली और रिलैक्स्ड पोजीशन अपनाने से आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और फ्रेंडली नजर आते हैं. आखिरकार, प्रोफेशनल माहौल में आपकी बातों के साथ-साथ आपका बैठने का अंदाज भी आपकी पर्सनालिटी की झलक दिखाता है.