बात करते हुए झुके हुए कंधे नेगेटिविटी की निशानी, आपकी पर्सनालिटी के बारे में कहते हैं ये 5 बातें

Hunched Shoulders Body Language Meaning: हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां करती है. अक्सर लोग जो शब्दों से नहीं कह पाते, वही उनकी चाल-ढाल और हावभाव से झलक जाता है. खासकर बातचीत के दौरान आपके कंधों की पोजिशन आपके कॉन्फिडेंस, सोच और मूड को बयां करती है. अगर किसी इंसान की आदत है कि वो बात करते समय कंधे झुका लेता है, तो ये सिर्फ एक शारीरिक आदत नहीं बल्कि उनकी पर्सनालिटी और मेंटल कंडीशन के बारे में भी कई बातें बताती है. आइए जानते हैं कि बात करते हुए झुके हुए कंधे आपकी पर्सनालिटी के बारे में कौन सी 5 बातें जाहिर करते हैं.

1. कॉन्फिडेंस की कमी

झुके हुए कंधे अक्सर लो कॉन्फिडेंस का इशारा देते हैं. जब आप सामने वाले से बातचीत करते समय सीधे खड़े या बैठे नहीं रहते और आपके कंधे नीचे की ओर झुके रहते हैं, तो इससे लगता है कि आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हैं. ऐसे लोग अक्सर अपनी राय खुलकर रखने से कतराते हैं और दूसरों की मौजूदगी में असहज महसूस करते हैं.

2. स्ट्रेस और थकान का असर

झुके हुए कंधे ये भी बताते हैं कि वो इंसान मेंटल स्ट्रेस या शारीरिक थकान से गुजर रहा है. काम का बोझ, पर्सनल लाइफ की परेशानियां या नींद की कमी भी आपके बॉडी पोश्चर पर असर डालती हैं. बातचीत के दौरान अगर कंधे झुके हों तो ये सामने वाले को ये संकेत देता है कि आप भीतर ही भीतर किसी दबाव से जूझ रहे हैं.

3. नेगेटिव सोच का इशारा

हावभाव इस बात का आईना होते हैं कि आपके विचार किस दिशा में जाते हैं. झुके हुए कंधे इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि इंसान के अंदर नेगेटिविटी ज्यादा है. ऐसे लोग अक्सर मुश्किल हालात में पॉजिटिव साइड की बजाय नेगेटिव पहलू पर ज्यादा ध्यान देते हैं.

4. इंट्रोवर्ट नेचर

जिन लोगों के कंधे बातचीत के दौरान झुके रहते हैं, वो ज्यादातर इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं. ये लोग ज्यादा बोलने की बजाय चुप रहना पसंद करते हैं और अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने खुलकर बयां नहीं कर पाते. उनकी बॉडी लैंग्वेज से झलकता है कि वो लोगों के बीच अपने विचारों को रखने से कतराते हैं.

5. सेल्फ केयर की कमी

कंधों का झुकना ये भी दिखाता है कि शख्स अपनी फिजिकल फिटनेस और सेल्फ-केयर पर उतना ध्यान नहीं देता. लंबे समय तक इस आदत के बने रहने से हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है और सामने वाले को ये मैसेज जाता है कि आप खुद को लेकर सजग नहीं हैं.