शरीर के इन हिस्सों में दर्द होता है? हो जाए सावधान, थकान नहीं थायराइड की हो सकती है चेतावनी!

आज के समय में अधिकतर लोग थायराइड की समस्या से परेशान हैं. थायराइड होने पर शरीर के कई हिस्सों में दर्द होता है. दरअसल थायराइड हार्मोन असंतुलित शरीर की हड्डियां कमजोर होने लगती है जिस वजह से शरीर के कई हिस्सों में दर्द होता है. आइए जानते हैं थायराइड होने पर शरीर के किन हिस्सों में दर्द होता है.

गर्दन में दर्द

थायराइड की परेशानी होने या बढ़ने पर सबसे पहले गर्दन में दर्द होता है. थायराइड असंतुलन होने पर ना केवल गर्दन में दर्द बल्कि सूजन की समस्या भी देखने को मिल सकती हैं. अगर आपके गर्दन में सूजन की समस्या है तो इसे नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाए.

जबड़े में दर्द

थायराइड हार्मोन असंतुलित होने पर जबड़ों में भी दर्द की समस्या हो सकती है. अगर आपके जबड़े में दर्द हो रहा है तो इसे नजरअंदाज ना करे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं.

कान में दर्द

थायराइड हार्मोन असंतुलित पर इसका असर कान पर भी पड़ता है. कान में दर्द होने वाले दर्द को हल्के में ना लें यह थायराइड का संकेत हो सकता है.

मांसपेशियों में दर्द

थायराइड बढ़ने पर ना मांसपेशियों में दर्द और सूजन की समस्या भी काफी बढ़ जाती है. अगर आप लगातार मांसपेशियों में दर्द की समस्या से हैं परेशान हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.

जोड़ों में दर्द

थायराइड बढ़ने पर दर्द जोड़ों तक पहुंच जाता है. घुटनों में ज्यादा दर्द होता है. ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें

