शरीर के इन हिस्सों में होता है दर्द, ये थकान नहीं बल्कि हो सकता है थायराइड का लक्षण!

थायराइड गर्दन में तितली की शेप की ग्रंथि होती है. यह शरीर हार्मोन बनाने का काम करती हैं. थायराइड में असंतुलन की वजह से शरीर के हिस्सों में दर्द हो सकता है. थायराइड में असंतुलन की वजह से शरीर के कई हिस्सों में दर्द हो सकता है. आइए जानते हैं थायराइड होने पर शरीर के किस हिस्स में दर्द हो सकता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 05, 2026, 04:12 PM IST
थायराइड हार्मोन असंतुलित होने पर शरीर की हड्डिायं कमजोर होने लगती हैं. थाराइड असंतुलित होने पर शरीर में काफी दर्द होता है. शरीर में थायराइड होने शरीर के कई हिस्सों में दर्द होता है. आइए जानते हैं थायराइड होने पर शरीर के किस हिस्से में दर्द होता है. 

गर्दन में दर्द 
थायराइड बढ़ने पर गर्दन में दर्द होता है. थायराइड ग्रंथि गर्दन के सामने होती है ऐसे में थायराइड असंतुलन होने पर गर्दन के एरिया में दर्द हो सकता है. कई बार गर्दन वाले हिस्से में सूजन हो सकती है. 

जबड़े में दर्द 
थायराइड होने पर हार्मोन्स असंतुलित होता है तो जबड़ों और कानों में दर्द होने लगता है. कान और जबड़े के दर्द को नजरअंदाज ना करें बल्कि जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए. 

जोड़ों में दर्द 
थायराइड बढ़ने पर जोड़ों का दर्द भी बढ़ सकता है. घुटनों में ज्यादा दर्द होता है, तो इस कंडीशन को नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं. 

पैरों में दर्द 
थायराइड हार्मोन में असंतुलन होने की वजह से पैरों और तलवों में काफी दर्द हो सकता है. कई बार तलवों में जलन और सूजन भी हो जाती है. इसे नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें

