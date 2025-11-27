Advertisement
किडनी खराब होने पर शरीर के इन अंगों में होता है दर्द, अनदेखी पड़ सकती है भारी!

किडनी शरीर में फिल्टर का काम करता है. किडनी में किसी तरह की समस्या होती है तो पूरे शरीर पर इसका बुरा असर पड़ता है. अधिकतर लोग किडनी की बीमारी के संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं जिस वजह से समस्या बढ़ जाती है. किडनी में खराबी होने पर शरीर के इन अंगों में दर्द होता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 27, 2025, 06:30 PM IST
किडनी शरीर में फिल्टर का काम करता है. किडनी में किसी भी तरह की समस्या होती है तो इसका असर पूरे शऱीर पर पड़ता है. किडनी डैमेज होने पर शरीर के कुछ हिस्सों में दर्द होता है. शरीर के इन अंगों में होने वाले दर्द को नजरअंदाज ना करें यह किडनी डैमेज का बड़ा संकेत हो सकता है. 

पीठ में दर्द 
किडनी डैमेज होने पर शरीर में कई लक्षण नजर आते हैं. हाथ-पैरों में अचानक सूजन की समस्या किडनी खराबी का संकेत हो सकता है. इसके अलावा शरीर के अंगों में दर्द होना भी किडनी डैमेज की समस्या का संकेत हो सकता है. किडनी डैमेज होने पर पीठ में काफी दर्द होने लगता है. अगर आपको उठने-बैठने में दिक्कत आती है तो इसे नजरअंदाज ना करें. कई दिनों से अगर लगातार दर्द हो रहा है तो आपको एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए. 

पसलियों में दर्द होना 
किडनी में खराबी होने पर पसलियों में दर्द की समस्या हो सकती है. किडनी शरीर के पिछले हिस्से में होती है ऐसे में पसलियों में दर्द की समस्या को नजरअंदाज ना करें. लगातार कई दिनों से पसलियों में दर्द हो रहा है तो इसे नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं. समय पर इलाज होने से गंभीर समस्या से बचा जा सकता है. 

सीने में दर्द या भारीपन 
किडनी खराब होने पर सीने में दर्द महसूस हो सकता है. किडनी खराबी होने पर दिल को ढकने वाली परत जिसे मेडिकल भाषा में पेरिकार्डियम कहते हैं. इसी पेरिकार्डियम में सूजन आ जाती है जिस वजह से सीने में दर्द की समस्या हो सकती है. इन लक्षण को नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाए. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.  

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

