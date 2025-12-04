भूलकर भी इग्नोर ना करें ये लक्षण, समझ जाएं इंफेक्शन से लड़ रहा आपका शरीर

Infection Warning Signs: जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम किसी इंफेक्शन से शरीर को प्रोटेक्ट कर रहा होता है तो शरीर में एनर्जी की कमी हो सकती है. बिगड़ी लाइफस्टाइल और गलत खानपान के चलते इंफेक्शन जैसी समस्या भी आम हो गई है. इंफेक्शन के शुरुआती लक्षण काफी हल्के होते हैं इतने हल्के होते हैं कि लोग तनाव, नींद की कमी या नॉर्मल थकावट समझकर नजरअंदाज कर देते हैं.

भूलकर भी ना करें इग्नोर

दरअसल, शुरुआत में इंफेक्शन काफी शांत होता है इसका सबसे बड़ा कारण है बॉडी का इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम इंफेक्शन को दबाए रखता है और इसलिए सिर्फ हल्के या मामूली लक्षण ही दिखाई देते हैं. ऐसे में लोग मामूली थकान समझकर नजर अंदाज कर देते हैं.

बिना कारण थकावट होना

अगर नींद पूरी होने के बाद भी आपको थकान या कमजोरी महसूस होती है तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका शरीर किसी इंफेक्शन से लड़ रहा है और जो एनर्जी बॉडी को रोजमर्रा के लिए चाहिए वो एनर्जी इस इंफेक्शन से लड़ने में खर्च हो रही है.

हल्का बुखार

अगल आपको लगातार बुखार रहता है या हल्का बुखार रहता है तो ये भी छुपे हुए इंफेक्शन का साइन हो सकता है. इसके अलावा अचानक ठंड लगना या रात को पसीना आना भी इंफेक्शन का संकेत हो सकता है. इसलिए ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को नॉर्मल समझकर नजरअंदाज ना करें.

बिना वजह बॉडी पेन

अगर बिना किसी हार्ड वर्क के शरीर में थकान, दर्द या जकड़न रहती है तो शरीर में इंफेक्शन के कारण होने वाली सूजन की वजह से भी हो सकता है.

पेट खराब होना

इसके अलावा अगर अचानक से आपकी गट हेल्थ खराब होती है तो भी ये इंफेक्शन का खतरा हो सकता है. इंफेक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम को काफी इफेक्ट करता है. इस दौरान पेट में ऐंठन, भूख ना लगना या लूज मोशन होना भी इसी बात की ओर इशारा करता है कि हमारा शरीर किसी इंफेक्शन से लड़ रहा है.

