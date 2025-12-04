Advertisement
trendingNow13029102
Hindi Newsलाइफस्टाइल

भूलकर भी इग्नोर ना करें ये लक्षण, समझ जाएं इंफेक्शन से लड़ रहा आपका शरीर

Infection Warning Signs: नींद भी पूरी है, डाइट भी हेल्दी है, आराम भी पूरा किया है... फिर भी शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होती है तो ये स्टोरी आपके लिए है. पर्याप्त नींद के बाद भी यदि शरीर में थकान या कमजोरी रहती है तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका शरीर किसी इंफेक्शन से लड़ रहा है. चलिए विस्तार से समझते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 04, 2025, 06:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भूलकर भी इग्नोर ना करें ये लक्षण, समझ जाएं इंफेक्शन से लड़ रहा आपका शरीर

Infection Warning Signs: जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम किसी इंफेक्शन से शरीर को प्रोटेक्ट कर रहा होता है तो शरीर में एनर्जी की कमी हो सकती है. बिगड़ी लाइफस्टाइल और गलत खानपान के चलते इंफेक्शन जैसी समस्या भी आम हो गई है. इंफेक्शन के शुरुआती लक्षण काफी हल्के होते हैं इतने हल्के होते हैं कि लोग तनाव, नींद की कमी या नॉर्मल थकावट समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. 

भूलकर भी ना करें इग्नोर
दरअसल, शुरुआत में इंफेक्शन काफी शांत होता है इसका सबसे बड़ा कारण है बॉडी का इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम इंफेक्शन को दबाए रखता है और इसलिए सिर्फ हल्के या मामूली लक्षण ही दिखाई देते हैं. ऐसे में लोग मामूली थकान समझकर नजर अंदाज कर देते हैं.

बिना कारण थकावट होना
अगर नींद पूरी होने के बाद भी आपको थकान या कमजोरी महसूस होती है तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका शरीर किसी इंफेक्शन से लड़ रहा है और जो एनर्जी बॉडी को रोजमर्रा के लिए चाहिए वो एनर्जी इस इंफेक्शन से लड़ने में खर्च हो रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

हल्का बुखार
अगल आपको लगातार बुखार रहता है या हल्का बुखार रहता है तो ये भी छुपे हुए इंफेक्शन का साइन हो सकता है. इसके अलावा अचानक ठंड लगना या रात को पसीना आना भी इंफेक्शन का संकेत हो सकता है. इसलिए ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को नॉर्मल समझकर नजरअंदाज ना करें.
यह भी पढ़ें: सर्दियों में रहना है हेल्दी तो भूलकर भी मिस ना करें ये विटामिन्स, खाना शुरू करें ये चीजें

 

बिना वजह बॉडी पेन
अगर बिना किसी हार्ड वर्क के शरीर में थकान, दर्द या जकड़न रहती है तो शरीर में इंफेक्शन के कारण होने वाली सूजन की वजह से भी हो सकता है.

पेट खराब होना
इसके अलावा अगर अचानक से आपकी गट हेल्थ खराब होती है तो भी ये इंफेक्शन का खतरा हो सकता है. इंफेक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम को काफी इफेक्ट करता है. इस दौरान पेट में ऐंठन, भूख ना लगना या लूज मोशन होना भी इसी बात की ओर इशारा करता है कि हमारा शरीर किसी इंफेक्शन से लड़ रहा है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

infection body signsHealth Lifestyle

Trending news

पहाड़ों की बर्फ ने मैदान में मचाया भूचाल, बढ़ती ठंड से कांपा उत्तर भारत
Weather
पहाड़ों की बर्फ ने मैदान में मचाया भूचाल, बढ़ती ठंड से कांपा उत्तर भारत
...जब पहली बार अटल जी के साथ पुतिन से मिले थे नरेंद्र मोदी, 25 साल पहले का वो किस्सा
india russia news in hindi
...जब पहली बार अटल जी के साथ पुतिन से मिले थे नरेंद्र मोदी, 25 साल पहले का वो किस्सा
चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'
india china news in hindi
चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'
'आप भी 'अटल जी' बन ...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल को जवाब
kangana ranaut
'आप भी 'अटल जी' बन ...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल को जवाब
भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? US बाज की तरह रखे है नजर
putin modi
भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? US बाज की तरह रखे है नजर
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
sonia gandhi
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
Casagrand Employee Trip
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
mumbai air pollution
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
acid attack accused
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
Mallikarjun Kharge
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक