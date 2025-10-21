Advertisement
Boiled Egg Benefits: नाश्ते में खाएं इतने अंडे, मिलेंगे 5 चमत्कारिक फायदे, बस इस बात का रखना होगा ध्यान

Boiled Egg Benefits: अगर आप सुबह-सुबह थकान महसूस करते हैं तो खबर आपके काम की है. यहां हम आपके लिए एक ऐसे सुपरफूड की डिटेल लाए हैं, जो आपकी सेहत को बढ़िया रखने में मददगार है. आप इसे सुबह के नाश्ते में शामिल कर सकते हैं. 

Oct 21, 2025
Boiled Egg Benefits
 Boiled Egg Benefits: अंडा सेहत के लिए बेहदलाभ कारी है.इसे एक सुपरफूड माना गया है, जिसे हर उम्र के लोग खा सकते हैं. इसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है. यही वजह है कि इसे दिन की शुरुआत के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन माना जाता है. मतलब ये कि नाश्ते में अंडा खाना सबसे बढ़िया होता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसे कैसे खाएं उबला या फिर ऑमलेट तो इसका जवाब है उबला. हम इस आर्टिकल में उबला अंडा खाने के फायदों से पहले इसके पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं.

अंडे में क्या-क्या पोषक तत्व होते हैं?

एक अंडा छोटी सी चीज जरूर है, लेकिन इसमें पोषण की भरमार है. एक उबले अंडे में लगभग 70 से 80 कैलोरी होती है. 6 से 7 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है. 5 ग्राम हेल्दी फैट होता है. इतना ही नहीं, इसमें विटामिन D, B12, और मिनरल्स जैसे आयरन, जिंक और सेलेनियम होते हैं, जो सेहत के लिए जरूरी माने गए हैं.

उबला अंडा खाने के फायदे

1. मसल्स को मजबूत बनाए

अंडे के सफेद हिस्से में प्रोटीन और अमीनो एसिड भरपूर होते हैं, जो मसल्स के ग्रोथ में मदद करते हैं. अगर आप जिम करते हैं या मसल्स बनाना चाहते हैं, तो उबला अंडा एक बढ़िया विकल्प है. 

2. हड्डियों के लिए फायदेमंद

अंडे में मौजूद विटामिन D हड्डियों को मजबूत बनाता है और कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है.

3. आंखों की रोशनी बनाए रखे

अंडे में ल्यूटिन और जेक्सैंथिन नाम के तत्व पाए जाते हैं जो आंखों की सेहत के लिए बेहद जरूरी हैं. रोजाना एक उबला अंडा खाने से आंखें हेल्दी रहती हैं.

4. दिमाग को एक्टिव रखे

अंडे में पाया जाने वाला कोलीन नामक पोषक तत्व याददाश्त और दिमाग की एक्टिविटी को बढ़ाता है. इसलिए अगर आप चीजें भूल जाते हैं तो अंडे को डाइट में शामिल करें.

5.  मेटाबॉलिज्म और पाचन होता है

मेटाबॉलिज्म से पाचन बेहतर होता है और अंडा ये काम बखूबी करता है. उबले अंडे (Boiled Eggs) कैलोरी बर्न करने में भी शरीर की मदद करते हैं जिससे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट मिलता है.

ऑमलेट भी होता है फायदेमंद

ऑमलेट में अगर आप सब्जियां, प्याज, टमाटर या थोड़ा दूध मिलाते हैं, तो यह पोषण और स्वाद दोनों में बढ़ जाता है, लेकिन ध्यान रहे, इसमें तेल या बटर की मात्रा ज्यादा ना हो. ज्यादा तेल या मक्खन इसे कम हेल्दी बना देता है. 

इस बात का रखें ध्यान

एक सामान्य व्यक्ति रोज 1 से 2 अंडे आराम से खा सकता है. अगर आप एक्टिव हैं या जिम जाते हैं, तो 3 अंडे तक भी खा सकते हैं. हालांकि, अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लेना बेहतर होगा. 

ये भी पढ़ें: How To Stop Hair Fall: मेथी दाने का वो नुस्खा, जो टूटते-झड़ते बालों से दिलाएगा निजात, हेयर को जड़ों से करता है मजबूत

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

