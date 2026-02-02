उबला अंडा या ऑमलेट? वजन घटाने और मसल्स बनाने के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद..

Boiled Egg Vs Omelette: फिटनेस और प्रोटीन के लिए जागरूक लोगों के बीच हमेशा ये बहस रहती है कि उबला अंडा बेहतर है या ऑमलेट. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि वेट घटाने और बढ़ाने के लिए अंडे का सेवन किस तरह करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है.
Boiled Egg Vs Omelette: आजकल फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टइल को लेकर लोग काफी जागरूक हो रहे हैं. ऐसे में हेल्दी डाइट हैबिट्स हर व्यक्ति फॉलो करना चाहता है. खासकर फिटनेस और जीम करने वाले लोग अपने प्रोटीन इनटेक को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं और इसकी कमी पूरी करने के लिए डाइट में 'अंडा' जरूर शामिल करते हैं. अंडे को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उबला अंडा खाना ज्यादा फायदेमंद है या ऑमलेट. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसके बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि वेट लॉस और वेट गेन में कैसे अंडा खाना चाहिए.
वेट लॉस के लिए क्या है बेहतर?
अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उबला अंडा आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है. उबले अंडे में तेल या मक्शन नहीं होता, इसलिए इसमें कैलोरी कम होती है. ये प्रोटीन से भरपूर होता है, जो पेट को देर तक भरा रखता है और बार-बार भूख नहीं लगते देता. ऐसे में सुबह रोजाना नाश्ते में 1 से 2 उबला अंडा खाने से मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, इससे फैट बर्न करने में मदद मिलती है. इसलिए डाइटिंग करने वाले लोगों के लिए उबला अंडा खाना ज्यादा फायदेमंद होता है.
वेट गेन के लिए क्या है सही?
वहीं दूसरी तरफ अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हैं, तो ऑमलेट आपके लिए बेहतर हो सकता है. इसे बनाते समय तेल, मक्खन, प्याज, टमाटर और कभी-कभी चीज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे इसकी कैलोरी बढ़ जाती है, जो वेट गेन में मदद करती है. ऐसे में वर्कआउट करने वाले लोग जब ऑमलेट खाते हैं, तो उन्हें ज्यादा एनर्जी मिलती है और मसल्स बनाने में भी मदद करता है. सही मात्रा में ऑमलेट खाने से हेल्दी तरीके से वेट बढ़ाया जा सकता है.
सेहत के हिसाब से कौन सा है फायदेमंद?
सेहत के हिसाब से दोनों ही आपके लिए फायदेमंद है. बस सही तरीके और सही मात्रा में खाना चाहिए. अगर आप कम तेल में ऑमलेट बनाते हैं, तो वो भी आपके लिए हेल्दी हो सकता है. वहीं उबले अंडे रोजाना खाने से बॉडी को जरूरी प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं. हालांकि ये भी ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा अंडे खाना किसी के लिए भी सही नहीं होता.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.