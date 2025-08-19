लंदन नहीं, पेरिस नहीं, अनन्या पांडे इस जगह को मानती हैं फैशन इंस्पिरेशन? आखिर क्या खास बात है यहां
लंदन नहीं, पेरिस नहीं, अनन्या पांडे इस जगह को मानती हैं फैशन इंस्पिरेशन? आखिर क्या खास बात है यहां

अनन्या पांडे ने बताया कि यूरोपियन कंट्री इटली ने उनके स्टाइल को कैसे बदला, उन्होंने इस खूबसूरत मुल्क से क्या सीखा जो जिंदगीभर उन्हें इंस्पायर करता रहेगा.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 19, 2025, 10:47 AM IST
Ananya Panday Fashion Inspiration: बॉलीवुड अदाकारा अनन्या पांडे ने बताया है कि इटली का उनके स्टाइल पर गहरा असर पड़ा है और वो और एक्सपेरिमेंट करने, अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करने और बोल्ड सिल्हूट्स से पीछे न हटने की चाहत लेकर वापस आई हैं. न्यूज एजेंसी आईएएनएस के साथ एक इंटरव्यू में, अनन्या ने अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन और इसने उनकी स्टाइल को कैसे इम्पैक्ट किया, इसकी जानकारी दी है. 

इटली है अनन्या की पहली पसंद
अनन्या पांडे ने कहा, "मैं इटली को ही चुनूंगी! दुनिया की फैशन कैपिट्लस में से एक में होना इंक्रेडेबल तरीके से इंस्पाइरिंग है- एनर्जी, स्टाइल, जिस तरह से लोग इतनी सहजता और कॉन्फिडेंस के साथ खुद को प्रेजेंट करते हैं. मैं और प्रयोग करने, अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करने और बोल्ड सिल्हूट्स या अनएक्सपेक्टेड पेयरिंग से पीछे न हटने की चाहत लेकर वापस आई." 

अनन्या ने कहा कि इस ट्रिप ने न सिर्फ उनके कपड़ों को नया रूप दिया, बल्कि इसने उनके खुद को एक्सप्रेस करने के तरीके को भी नया रूप दिया. उन्होंने कहा, "अब भी, जब मुझे क्रिएटिव स्पार्क की जरूरत होती है, तो मैं उन यादों को ताजा करती हूं- उन्होंने मेरे मूड बोर्ड और मेरे माइंडसेट में एक परमानेंट जगह बना ली है," 

 

यह भी पढ़ें- भूमि पेडनेकर की तरह पहनें पर्पल अनारकली सूट, रॉयल टच न आ जाए तो फिर कहना
 

इटली को क्यों कहते हैं फैशन का शहर?
इटली को दुनिया भर में फैशन की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहां फैशन का इतिहास सदियों पुराना है. इटली के मिलान, फ्लोरेंस और रोम जैसे शहर फैशन और डिजाइन की दुनिया में बेहद मशहूर हैं. खासकर मिलान को "फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड" कहा जाता है, जहां हर साल मिलान फैशन वीक ऑर्गेनाइज होता है और दुनिया भर के डिजाइनर, मॉडल और फैशन लवर्स यहां इकट्ठा होते हैं.

लग्जरी ब्रांड्स वाली कंट्री
इटली में फैशन सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि जूतों, हैंडबैग्स, एक्सेसरीज और ज्वेलरी के डिजाइन भी यहां बेहद पॉपुलर हैं. गुच्ची, प्राडा, डोल्से एंड गब्बाना, वर्साचे और अरमानी जैसे लग्जरी ब्रांड्स की शुरुआत भी इसी देश से हुई थी. इटैलियन डिजाइनर्स अपनी बारीकी, क्रिएटिविटी और हाई क्वालिटी फैब्रिक के लिए जाने जाते हैं.

गलियों में भी फैशन
इसके अलावा इटली की गलियों और बाजारों में भी फैशन का अनोखा अंदाज देखने को मिलता है. यहां के लोग ड्रेसिंग सेंस को अपनी पर्सनालिटी का अहम हिस्सा मानते हैं. यही कारण है कि इटली को सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैशन और स्टाइल का सिंबल माना जाता है.

