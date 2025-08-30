बॉलीवुड के 'फिटनेस ओजी' सुनील शेट्टी, 64 की उम्र में भी 24 का दम, न फूड ट्रेंड्स न फैंसी वर्कआउट, बताया दमदार बॉडी का राज
सुनील शेट्टी न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा हैं, जो उम्र बढ़ने के साथ खुद को पीछे खींचने लगता है. असली सवाल ये नहीं है कि आपकी उम्र कितनी है, बल्कि ये है कि आपके अंदर अब भी कितना दम बाकी है.

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 30, 2025, 06:00 AM IST
64 की उम्र में जहां अधिकतर लोग आराम की सोचते हैं, वहीं बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी अब भी जवानी की एनर्जी और जोश के साथ एक्टिव हैं. एक्टर न कोई एंटी-एजिंग डाइट फॉलो करते हैं न ही कोई ट्रेंडी फिटनेस है. हाल ही में उन्होंने अपनी फिटनेस और सक्सेस का राज खोलते हुए लिंक्डइन पोस्ट में लिखा कि उम्र नहीं, बल्कि अंदर की ऊर्जा ही इंसान और बिजनेस को जिंदा रखती है.

अब जब वह दादा बन चुके हैं, उनकी बेटी अथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल ने हाल ही में एक बेटी का स्वागत किया है, तो परिवार वाले उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं. लेकिन सुनील शेट्टी का कहना है कि वो आज भी उसी जोश से भरपूर उठते हैं, जैसे पिछले कई दशकों से उठते आए हैं. उनका मानना है कि अगर उन्होंने इस ऊर्जा को छोड़ दिया, तो वे उन अवसरों को भी खो देंगे जो उन्हें हर दिन नए रूप में मिलते हैं.

उम्र नहीं, ऊर्जा मायने रखती है

सुनील शेट्टी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "30 की उम्र का व्यक्ति भी थका हुआ महसूस कर सकता है, जबकि 60 पार का इंसान तरोताजा और फुर्तीला हो सकता है. फर्क उम्र में नहीं, ऊर्जा में है. उन्होंने इस सोच को सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं, बल्कि बिजनेस के नजरिए से भी समझाया. उनके अनुसार, कई स्टार्टअप शुरुआती सालों में ही बर्नआउट हो जाते हैं, जबकि कुछ पारिवारिक व्यवसाय पीढ़ियों तक चलते हैं. इसकी वजह वही "ऊर्जा" है.

परिवार कहता है 'आराम करो', लेकिन दिल नहीं मानता

उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी पत्नी माना शेट्टी और बच्चे कई बार कहते हैं कि अब उन्हें थोड़ा रुक जाना चाहिए, खासकर जब वे दादा बन चुके हैं. लेकिन उनके मुताबिक, जब तक भीतर से वही पुराना जोश जिंदा है, तब तक रुकना उन्हें गलत लगता है. हर सुबह मैं उसी ऊर्जा के साथ उठता हूं जो दशकों से मेरा साथ दे रही है. अगर मैं अब इसे छोड़ दूं, तो ये भगवान की दी हुई जिंदगी के साथ बेईमानी होगी.

हमेशा जवान रहने का असली मंत्र

सुनील शेट्टी का मानना है कि असली जवानी उम्र में नहीं, बल्कि उस ‘स्पार्क’ में होती है जो आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है. यही ऊर्जा इंसान को खुद को दोबारा बनाने, पैशन से काम करने और उम्र की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहने की ताकत देती है. उनकी सोच आज के समय में एक बड़ा संदेश देती है कि जहां लोग उम्र के हिसाब से खुद को सीमित करने लगते हैं, वहीं सुनील शेट्टी दिखा रहे हैं कि असली ताकत उस जुनून में होती है जो आपको अंदर से जिंदा रखता है.

;