Bone Damage Early Signs: कमजोर होती हड्डियों के 4 अहम संकेत, जिन्हें कभी ना करें इग्नोर, वरना जवानी में आ जाएगा बुढापा

Bone Damage Early Signs: उम्र बढ़ने के साथ ही हड्डियां कमजोर होने लगती हैं. ये आम बात है, लेकिन तेजी से बदल रही इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अब युवा भी इस समस्या की चपेट में आ रहे हैं. हाल में हुई रिसर्च बताती हैं कि अब युवाओं में भी हड्डियों की कमजोरी और बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कम शारीरिक गतिविधि और गलत लाइफस्टाइल की वजह से हड्डियां कमजोर होकर चोट और बीमारियों की शिकार हो सकती हैं.

हम इस आर्टिकल में कमजोर हड्डियों के शुरुआती लक्षण जानेंगे. इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हड्डियां कमजोर किन वजहों से होती हैं.

उम्र से पहले ही क्यों कमजोर हो जाती हैं हड्डियां?

हड्डियां कमजोर होने के कई कारण हो सकते हैं. इनमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, खराब जीवनशैली (जैसे धूम्रपान और शराब का सेवन), शारीरिक गतिविधि की कमी, और उम्र के साथ होने वाले हार्मोनल बदलाव शामिल हैं. इतना ही नहीं ऑस्टियोपोरोसिस के अलावा हड्डियों के जुड़ी समस्याएं बढ़ती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

शुरुआती संकेतों को पहचानना क्यों जरूरी?

अगर समय रहते कमजोर होती हड्डियों को पहचान उनका ख्याल रखा जाए तो आप लंबी उम्र तक खुद को फिट रख सकते हैं. हड्डियों को नुकसान हर बार तुरंत दिखाई नहीं देता. इसके लक्षण धीरे-धीरे सामने आते हैं, इसलिए इनके शुरुआती संकेत पहचानना बेहद जरूरी हो जाता है. ऐसा होने से वक्त पर इलाज मिल जाता है और समस्या बढ़ने से पहले ही उसका समाधान हो सकता है.

हड्डियों के कमजोर होने के शुरुआती संकेत क्या हैं?

mayoclinic के अनुसार, हड्डियों के कमजोर होने पर एक दो नहीं बल्कि 4 बड़े संकेत मिलने लगते हैं. जिन्हें पहचान कर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है.

1. पहला संकेत- लंबे समय तक दर्द महसूस होनाअगर शरीर में किसी भी जगह लंबे समय तक दर्द है. दवाई लेने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा तो यह हड्डियां कमजोर होने का संकेत हो सकता है. यह दर्द रात के वक्त बढ़ता है. अगर पेन कई दिनों तक बना रहे तो फिर तुरंत एक्सपर्ट्स से मिलें.

2. दूसरा संकेत- हड्डी के पास सूजन या गांठअगर शरीर के हिस्से में किसी भी हड्डी के आस-पास सूजन आए, ये गांठ महसूस हो तो सावधान हो जाएं, क्योंकि यह सूजन धीरे-धीरे बढ़ती है. गांठ मुलायम या कठोर हो सकती है और कभी-कभी छूने पर गर्म भी महसूस हो सकती है.

3. तीसरा संकेत- चलने-फिरने और झुकने- उठने में दिक्कतअगर स्पाइन के पास हड्डी को नुकसान है, तो इसका असर नसों पर पड़ता है. ऐसा होने से सुन्नपन या झनझनाहट भी महसूस हो सकती है. शुरुआत में प्रॉब्लम हल्की लगती है, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिलने से यह बड़ी बन सकती है. अगर आपको भी उठने-बैठने में स्पाइन के पास दर्द हो तो इसे हल्के में ना लें.

4. चौथा संकेत- बिना किसी वजह हड्डी का टूट जानाअगर आपकी हड्डी बिना किसी बड़े हादसे के टूट जाए. हल्की चोट लगने पर भी अगर हड्डी टूटने की समस्या हो जाए तो अलर्ट रहें. यह उसके अंदरूनी कमजोरी होने का संकेत हो सकता है, जिसे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी कहते हैं.

अगर ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाएं

अगर आपको लगातार थकान हो रही है. बिना वजह वजन कम हो रहा है. हल्का बुखार रहता है. रात में पसीना आता और हड्डियों में हमेशा ही कमजोरी रहती है तो ये हड्डियों में होने वाली गंभीर बीमारियां के लक्षण हैं. ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर से तुरंत मिलें.

ये भी पढ़ें: Smriti Mandhana: निकल गया बड़ा मौका, मंधाना कर देतीं ये कमाल तो दुनिया करती सलाम, अब सिर्फ पछतावा होगा