रातों-रात बढ़ सकती है दिमाग की शक्ति, फॉलो करें ये नाइट हैबिट्स

Sleep Habits for Students: हर इंसान तेज दिमाग चाहता है और दिमाग की शक्ति बढ़ाने के लिए तरह-तरह की चीजें करता है. ऐसे में अगर आप भी ऐसा चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आपको बता दें, अपने जीवन में कुछ अच्छी आदतों को शामिल करने से आपके दिमाग पर पॉजिटिव असर पड़ सकता है. खासकर रात की आदतें, अगर आपक तेज दिमाग, मजबूत याददाश्त और सुबह उठते साथ एनर्जी महसूस करना चाहते हैं, तो आपकी रात की नींद से जुड़ी छोटी-छोटी अच्छी आदतों को अपनाना होगा. इस खबर में हम आपको ऐसी 4 आसान आदतें बताएंगे, जो रातों-रात आपके दिमाग को तेज बना सकती हैं.

स्क्रीन टाइन

बहुत से लोगों की फोन देखते-देखते सोने की आदत होती है. ये बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है. रात को सोने से कम से कम 30 से 60 मिनट पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से दूरी बना लेनी चाहिए. दरअसल स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट ब्रेट को एक्टिव कर देती है, जिससे नींद से जुड़ी समस्याएं होती है. अगर रात के समय दिमाग को रेस्ट नहीं मिलेगा, तो दूसरे दिन सुबह आप थका हुआ महसूस करेंगी.

सोने का समय फिक्स करना

हर दिन एक समय पर सोना और जागने बेहद जरूरी है. आज के समय में सोने के समय लोग फोन चलाते हैं और जागने के समय सोते हैं. ये बिल्कुल भी सही नहीं है. इसलिए सोने का एक टाइम फिक्स करें और उस वक्त ही सोने और जागने की कोशिश करें. इससे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक सही हो जाती है, और नींद बेहद आती है. अच्छी नींद लेने से ब्रेन चीजों को बेहतर तरीके से स्टोर कर पाता है और कंसंट्रेशन बढ़ता है.

कैफीन और हैवी खाना

रात के समय चाय, कॉफी या ज्यादा मसालेदार खाना खाने से परहेज करना चाहिए. ऐसा करने से नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जिससे ब्रेन को आराम नहीं मिल पाता है. रात के समय हल्का और पचने वाला खाना खाने से बॉडी और ब्रेन दोनों को सुकून मिलता है, जिससे नींद अच्छी आती है.

