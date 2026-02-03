Advertisement
trendingNow13096753
Hindi Newsलाइफस्टाइलप्राकृतिक दिनचर्या अपनाएं; नेचर से पाएं हेल्दी शरीर, शांत मन और खुशहाल जीवन

'प्राकृतिक दिनचर्या' अपनाएं; नेचर से पाएं हेल्दी शरीर, शांत मन और खुशहाल जीवन

Natural Lifestyle Benefits: बिजी लाइफ और बुरी आदतों के कारण हम अपनी सेहत बिगाड़ लेते हैं, जिसे 'प्राकृतिक दिनचर्या' और अपनी लाइफस्टाइल में छोटे बदालव करके फिर से सुधारा जा सकता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 03, 2026, 05:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'प्राकृतिक दिनचर्या' अपनाएं; नेचर से पाएं हेल्दी शरीर, शांत मन और खुशहाल जीवन

Natural Lifestyle Benefits: भागदौड़ भरी जिंदगी में हम खुद का ख्याल रखना ही भूल जाते हैं और अक्सर अपने शरीर और मन की जरूरतों को इग्नोर कर देते हैं. साथ ही अनजाने में अनहेल्दी आदतों को अपना लेते हैं. इनमें देर रात तक जागना, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स, घंटों तक मोबाइल और स्क्रीन का इस्तेमाल करना और लगातार स्ट्रेस शामिल है, इन सारी बुरी आदतें धीरे-धीरे हमारी सेहत पर असर डालती है. हालांकि अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव कर आप खुद में बदलाव कर सकते हैं. ऐसे समय में नेचुरल डेली रूटीन हमें फिर से बैलेंस्ड लाइफ जीने में मदद कर सकती है. आपको बता दें, 'प्राकृतिक दिनचर्या' में कोई कठिन नियम नहीं आते, बल्कि यह नेचर की लय के साथ जीने का एक तरीका है. 

 

नेचुरल डेली रूटीन की शुरुआत कब और कैसे होती है?
प्राकृतिक दिनचर्या की शुरुआत सुबह से होती है. सूरज उगने से पहले उठना तन और मन दोनों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. इस समय वातावरण शांत और शुद्ध होता है, जिससे मन एकाग्र रहता है. सुबह उठकर कुछ देर टहलना, योग करना, प्राणायाम या ध्यान करना पूरे दिन के लिए ऊर्जा और सकारात्मकता देता है. यह समय खुद से जुड़ने और दिन की योजना बनाने के लिए भी सबसे अच्छा होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

नेचुरल डेली रूटीन के अहम हिस्से क्या-क्या हैं?
शरीर की प्राकृतिक जरूरतों का सम्मान करना भी प्राकृतिक दिनचर्या का अहम हिस्सा है. भूख लगे तो खाना, नींद आए तो सोना और शौच-मूत्र को न रोकना जैसी छोटी-छोटी बातें दिखने में साधारण लगती हैं, लेकिन इन्हीं से अच्छा स्वास्थ्य बनता है. इन्हें बार-बार रोकने से शरीर में कई तरह की परेशानियां पैदा हो सकती हैं.

 

स्वस्थ शरीर और मन के लिए कौन सी नेचुरल डेली रूटीन अपनाना जरूरी हैं?
साफ-सफाई पर ध्यान देना भी बेहद जरूरी है. रोज सुबह और रात दांत साफ करना, जीभ की सफाई करना, नहाना और साफ कपड़े पहनना न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मन को भी तरोताजा करता है. तेल से हल्की मालिश करने से शरीर की थकान दूर होती है और रक्तसंचार बेहतर होता है. यह एक तरह से खुद को समय देने का सुंदर तरीका है.

 

हेल्दी रहने के लिए कैसे और कब भोजन करना चाहिए?
भोजन के मामले में प्राकृतिक दिनचर्या हमें सादगी सिखाती है. समय पर, जरूरत के अनुसार और पौष्टिक भोजन करना चाहिए. बहुत ज्यादा तला-भुना, जंक फूड या देर रात खाना शरीर को भारी और सुस्त बना देता है. मौसम और अपनी क्षमता के अनुसार भोजन चुनना ही समझदारी है. पानी भी समय-समय पर पीते रहना चाहिए, न बहुत कम और न ही जरूरत से ज्यादा.

 

एक्सरसाइज और अच्छी नींद का बैलेंस क्यों जरूरी है?
शारीरिक गतिविधि और विश्राम, दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है. रोज थोड़ा-बहुत व्यायाम शरीर को मजबूत बनाता है, वहीं रात में 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद शरीर और दिमाग को पूरी तरह आराम देती है. दिन में बार-बार सोने की आदत से बचना चाहिए, जब तक कि शरीर इसकी मांग न करें.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Natural LifestyleBody And Mindhealthy living

Trending news

उधमपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग, आतंकियों को सुरक्षाबलों ने घेरा, बच न पाएंगे दहशतगर्द
jammu kashmir encounter
उधमपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग, आतंकियों को सुरक्षाबलों ने घेरा, बच न पाएंगे दहशतगर्द
'पीएम मोदी डरे हुए, देश बेच दिया…', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का तीखा वार
Rahul Gandhi
'पीएम मोदी डरे हुए, देश बेच दिया…', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का तीखा वार
लोकसभा में भारी हंगामा, वोटिंग के बाद आठ सांसद निलंबित, इन नेताओं पर गिरी गाज; LIST
Budget Session
लोकसभा में भारी हंगामा, वोटिंग के बाद आठ सांसद निलंबित, इन नेताओं पर गिरी गाज; LIST
कल स्पीकर ने रोका तो आज तैयारी से आए राहुल गांधी? आते ही कागज अथेंटिकेट किया लेकिन..
congress rahul gandhi news
कल स्पीकर ने रोका तो आज तैयारी से आए राहुल गांधी? आते ही कागज अथेंटिकेट किया लेकिन..
India-US Trade Deal: अमेरिका भारत से ट्रेड डील को क्यों मजबूर हुआ; कहां हुआ असली खेल
india us trade deal
India-US Trade Deal: अमेरिका भारत से ट्रेड डील को क्यों मजबूर हुआ; कहां हुआ असली खेल
राहुल गांधी ने बर्बाद किया सदन का समय! लोकसभा में किरेन रिजिजू का बड़ा हमला, बोले...
Kiren Rijiju
राहुल गांधी ने बर्बाद किया सदन का समय! लोकसभा में किरेन रिजिजू का बड़ा हमला, बोले...
हम जश्न मनाना चाहते हैं लेकिन... थरूर ने इंडिया-US ट्रेड डील पर सरकार से मांगा जवाब
India-US trade deal
हम जश्न मनाना चाहते हैं लेकिन... थरूर ने इंडिया-US ट्रेड डील पर सरकार से मांगा जवाब
'बहुत याद आ रही है पापा', डैड अजित को गले लगाए तस्वीरें शेयर कर भावुक हुए जय पवार
Jay Pawar
'बहुत याद आ रही है पापा', डैड अजित को गले लगाए तस्वीरें शेयर कर भावुक हुए जय पवार
उड़ान से ठीक पहले BJP नेता पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में आई खराबी, टला बड़ा हादसा
Pankaja Munde
उड़ान से ठीक पहले BJP नेता पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में आई खराबी, टला बड़ा हादसा
पुणे जमीन घोटाला: क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट, पार्थ पवार का नहीं है नाम
parth pawar
पुणे जमीन घोटाला: क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट, पार्थ पवार का नहीं है नाम